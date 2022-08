Pilotos disputam a etapa inglesa no campeonato neste domingo, 7 de agosto; Johann Zarco, da Ducati, conquistou a pole position e por isso vai largar em primeiro

Horário do Moto GP hoje ao vivo e onde assistir GP da Grã-Bretanha

Os pilotos vão pisar no acelerador neste domingo, 7 de agosto, em prova que promete grandes emoções! O horário do Moto GP hoje vai ser às 09h (horário de Brasília), pelo Grande Prêmio da Grã-Bretanha, no Circuito de Silverstone, em East Midlands. O piloto da Ducati, Johann Zarco, vai largar em primeiro lugar após ser pole.

Horário do Moto GP hoje

O horário do Moto GP hoje começa às 09h, nove da manhã, pelo horário de Brasília, diretamente do Circuito de Silverstone, em East Midlands.

A ESPN 4 é o responsável por transmitir as emoções da corrida neste domingo, disponível somente em operadoras de TV por assinatura. A emissora, entretanto, pode ser assistida por todo o país.

Online, o serviço de streaming Star + retransmite a corrida para todos os assinantes através do aplicativo do celular, tablet, computador e smart TV. Basta acessar a plataforma com o e-mail e senha do usuário e curtir ao vivo.

O Grande Prêmio da Grã-Bretanha é a décima primeira etapa da temporada 2022 no Moto GP.

Horário: 09h (horário de Brasília)

Local: Circuito de Silverstone, em East Midlands, na Inglaterra

Onde assistir: ESPN 4 e Star +

Conheça o Circuito de Silverstone

Localizado em East Midlands, na Inglaterra, o Circuito de Silverstone é um dos mais famosos no automobilismo. A pista recebe, além do Moto GP, provas da Fórmula 1 e outras competições na modalidade.

São mais de 60 anos de história em Silverstone. A pista foi renovada nos últimos anos, com um investimento multimilionário em 2010, tornando-se uma das pistas mais rápidas do calendário do Moto GP. Esta é uma das favoritas dos piloto e também dos torcedores.

Em 2011, a Silverstone Wing, um complexo multimilionário da última geração, também recebeu instalações que melhoraram a pista. São 5.9 km de 3,67 milhas em comprimento, com cantos em 8 na esquerda e 10 na direita.

Como ficou o grid de largada na Grã-Bretanha?

O piloto francês Johann Zarco, da Ducati, marcou o tempo de 1:57:767 e por isso vai largar em primeiro lugar no Grande Prêmio da Grã-Bretanha neste domingo. Formam o pódio Maverick Vinales, da Aprilia, e Jack Miller, também da Ducati.

A prova contou com grandes competições entre os pilotos. Zarco largou muito bem no treino e conseguiu o melhor tempo rapidamente. Já os companheiros de equipe Miller e Bagnaia também chegaram bem no sábado. Nenhum brasileiro se destacou na prova.

Olho em Jack Miller, que promete ser a sensação da prova, assim como Fabio Quartararo.

Confira como ficou o grid de largada do GP da Holanda 2022 completo.