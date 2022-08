Confira a classificação completa no Moto GP. Foto: Reprodução / Moto GP @MotoGP

Confira como ficou a classificação para a prova de Grã-Bretanha, no Circuito de Silverstone

Treino Moto GP classificação: grid de largada no GP da Grã-Bretanha

Com o treino classificatório finalizado na manhã deste sábado, 6 de agosto, o grid de largada ficou definido para o Grande Prêmio da Grã-Bretanha, a décima primeira etapa da temporada. Com o Moto GP classificação, o pole position foi Johann Zarco, da Ducati, com o melhor tempo. Confira o grid completo e quem vai largar nas principais posições.

Moto GP classificação do grid de largada no GP da Grã-Bretanha

O grid de largada para o Grande Prêmio da Grã-Bretanha está formado. O francês da Ducati, Johann Zarco, fez o melhor tempo no treino classificatório e por isso vai largar em primeiro lugar amanhã, no Circuito de Silverstone, na Inglaterra.

Ficam no pódio Maverick Vinales e Jack Miller. A prova contou com grandes emoções, em uma das etapas mais esperadas por toda a torcida.

Confira a seguir o grid de largada no Moto GP classificação.

1º Johann Zarco (Ducati) – 1:57:767

2º Maverick Vinales (Aprilia) – 1:57:865

3 Jack Miller (Ducati) – 1:57:931

4º Fabio Quartararo (Yamaha) – 1:57:938

5º Francesco Bagnaia (Ducati) – 1:57:961

6º Aleix Espargaro (Aprilia) – 1:57:966

7º Marco Bezzechi (Ducati) – 1:58:101

8 Enea Bastianini (Ducati) – 1:58:106

9º Jorge Martin (Ducati) – 1:58:174

10º Luca Marini (Ducati) – 1:58:317

11º Alex Rins (Suzuki) – 1:58:318

12º Joan Mir (Suzuki) – 1:58:543

13º Miguel Oliveira (KTM) – 1:58:853

14º Brad Binder (KTM) – 1:58:932

15º Fabio Di Giannantonio (Ducati) – 1:%8:948

16º Remy Gardner (KTM) – 1:59:120

Circuito de Silverstone no Moto GP

Localizado em East Midlands, na Inglaterra, o Circuito de Silverstone é um dos mais famosos no automobilismo. A pista recebe, além do Moto GP, provas da Fórmula 1 e outras competições na modalidade.

São mais de 60 anos de história em Silverstone. A pista foi renovada nos últimos anos, com um investimento multimilionário em 2010, tornando-se uma das pistas mais rápidas do calendário do Moto GP. Esta é uma das favoritas dos piloto e também dos torcedores.

Em 2011, a Silverstone Wing, um complexo multimilionário da última geração, também recebeu instalações que melhoraram a pista. São 5.9 km de 3,67 milhas em comprimento, com cantos em 8 na esquerda e 10 na direita.

Horário do GP da Grã-Bretanha no domingo

A corrida do Grande Prêmio da Grã-Bretanha no Moto GP vai começar às 09h, horário de Brasília, diretamente do Circuito de Silverstone, na Inglaterra.

A prova promete grandes emoções neste domingo, 7 de agosto. Esta é a décima primeira etapa da competição na temporada 2022 no Moto GP, onde todos os pilotos vão disputar a corrida em um dos circuitos mais esperados de todos os torcedores.

O canal da ESPN transmite toda a disputa do GP da Grã-Bretanha no domingo, disponível somente em operadoras de TV por assinatura. Online, o streaming Star +, para assinantes, também retransmite o duelo nos aplicativos de celular, tablet, computador e smart TV.

