Confira a programação do UFC neste sábado. Foto: Reprodução Youtube UFC Brasil

Em Las Vegas, nos Estados Unidos, a luta entre , Kai Kara-France e Amir Albazi neste sábado promete agitar a noite do torcedor

Horário do UFC hoje em Vegas: programação e onde assistir as lutas – 03/06

Não tem briga por cinturão no UFC hoje, mas a luta principal da noite entre Kai Kara-France e Amir Albazi, na categoria pesos-mosca, vai trazer muita ação aos apaixonados por artes marciais. O evento será em Las Vegas neste sábado, 03 de junho, com início às 19h até a madrugada com treze lutas.

A programação do UFC Vegas 74 traz seis brasileiros: Karine Silva, Ketlen Souza, Elizeu Capoeira, Daniel Santos, Luan Lacerda e Philipe Lins.

Fique por dentro e confira o guia completo do UFC abaixo para não perder nenhuma das lutas.

Onde assistir UFC hoje em Las Vegas

O Card Preliminar começa às 19h, horário de Brasília, e tem transmissão exclusiva no UFC Fight Pass, serviço de streaming para assinantes. As primeiras lutas serão exibidas de graça no UFC Brasil pelo Youtube e Facebook.

Já o Card Principal tem início às 22h com transmissão na Band e no Fight Pass. Também é possível assistir a retransmissão da emissora no site (www.band.uol.com.br) e BandPlay de graça.

CARD PRELIMINAR = 19h (UFC Fight Pass)

= 19h (UFC Fight Pass) CARD PRINCIPAL = 22h (Band, site da Band, BandPlay e UFC Fight Pass)

Programação do UFC Vegas 74

O UFC Vegas 74 apresenta treze lutas neste sábado, em Las Vegas, no estado de Nevada, Estados Unidos. Seis brasileiros completam o Card Principal e Preliminar.

Não tem briga por cinturão.

CARD PRELIMINAR – a partir das 19h

Peso-galo (até 61,2 Kg): Daniel “Willycat” Santos x Johnny Munoz

Peso-pesado (até 120,2 Kg): Andrei Arlovski x Don’Tale Mayes

Peso-galo (até 61,2 Kg): John Castaneda x Muin Gafurov

Peso-leve (até 70,3 Kg): Jamie Mullarkey x Muhammad Naimov

Peso-palha (até 52,1 Kg): Elise Reed x Jinh Yu Frey

Peso-galo (até 61,2 Kg): Da’Mon Blackshear x Luan Lacerda

Peso meio-pesado (até 92,9 Kg): Philipe Lins x Max Grishin

CARD PRINCIPAL – a partir das 22h

Peso-mosca (até 56,7 Kg): Kai Kara-France x Amir Albazi

Peso-pena (até 65,7 Kg): Alex Caceres x Daniel Pineda

Peso-leve (até 70,3 Kg): Jim Miller x Jesse Butler

Peso-mosca (até 56,7 Kg): Tim Elliott x Victor Altamirano

Peso-mosca (até 56,7 Kg): Karine Silva x Ketlen Souza

Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Abubakar Nurmagomedov x Elizeu Capoeira

Quem são os brasileiros?

Os brasileiros do UFC hoje são Karine Silva, Ketlen Souza, Elizeu Capoeira, Daniel Santos, Luan Lacerda e Philipe Lins. Três vão disputar no Card Principal e três no Preliminar neste sábado.

O destaque fica para o duelo entre Karine Silva e Ketlen, na categoria peso-mosca, pelo Card Principal. Karine tem a sequência de seis vitórias, enquanto Ketlen, de Manaus, estreia no UFC.

Elizeu vai lutar contra Abubakar Nurmagomedov no peso meio-médio, também no Principal. Ele retorna ao octógono depois de sua pausa em 2021 por problemas no doping. Ele tem 14 vitórias por nocautes.

Já Daniel abre o Card Preliminar dos brasileiros. Natural de Uberaba, ele vai enfrentar Johnny Munoz na categoria, com seis vitórias por nocaute. Luan Lacerda e Philipe Lins também vão disputar,

