Horário do UFC hoje no Brasil: onde assistir a luta de Glover Teixeira hoje

Tem disputa por cinturão no UFC hoje! O Rio de Janeiro vai receber o UFC 283 neste sábado, 21 de janeiro, com a luta entre Glover Teixeira e Jamahal Hill na categoria meio-pesados. A noite promete grandes emoções com duas brigas por cinturões na liga de artes marciais mais famosa do planeta.

O evento tem início às 19h30, horário de Brasília, na Jeunesse Arena, no Rio de Janeiro. Mais cedo, o brasileiro Deiveson Figueiredo e o mexicano Brandon Moreno se enfrentam pelo cinturão dos pesos-mosca.

Tem também preliminares com atletas que vão fazer de tudo para brigar pela vitória neste sábado, no Rio de Janeiro. Confira o texto para saber onde assistir ao UFC hoje e todos os detalhes do Card completo neste fim de semana.

Como assistir a luta de Glover Teixeira no UFC hoje

As preliminares do UFC hoje começam às 19h30, horário de Brasília, com transmissão exclusiva no UFC Fight Pass, plataforma de streaming.

Mais tarde, o Card Preliminar tem início a partir das 22h, com transmissão da BAND e também no Fight Pass.

O Card Principal, por fim, vai mostrar a luta pelo cinturão entre Glover Teixeira e Jamahal Hill somente através do Fight Pass, exclusiva para assinantes.

A plataforma de streaming UFC Fight Pass está disponível por R$ 29,90 mensal ou R$ 298,80 anual. O torcedor deve acessar o site oficial e então assistir tanto no navegador como pelo aplicativo.

Na TV aberta a BAND é a dona dos direitos de transmissão na temporada. Só ela transmite as lutas do UFC hoje para todos os estados do Brasil de graça. Dá para assistir a retransmissão ao vivo com imagens no site da BAND.

BAND - TV aberta ao vivo e de graça

UFC Fight Pass - Streaming por assinatura

Card Completo das lutas

Além da disputa principal pelo cinturão entre Glover e Jamahal, outros confrontos também serão disputados pelo UFC hoje.

Em lutas valendo cinturão, a programação é para cinco round. As demais estão previstas para três neste sábado, diretamente do Rio de Janeiro.

Este será o primeiro UFC no Brasil depois de três anos, com a presença de 15 brasileiros nos cards.

PRELIMINARES - 19h30

Peso-pesado (até 120,2 Kg): Shamil Abdurakhimov x Jailton Almeida

Peso-galo (até 61,2 Kg): Luan Lacerda x Cody Stamann

Peso-leve (até 70,3 Kg): Ismael Bonfim x Terrance McKinney

Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Warlley Alves x Nicolas Dalby

Peso-pena (até 65,7 Kg): Josiane Nunes x Zarah Fairn

Peso-galo (até 61,2 Kg): Saimon Oliveira x Daniel Marcos

CARD PRELIMINAR - 22h

Peso meio-pesado (até 92,9 Kg): Mauricio Shogun x Ihor Potieria

Peso-médio (até 83,9 kg): Gregory Rodrigues x Brunno Ferreira

Peso-leve (até 70,3 Kg): Thiago Moisés Melquizael Costa

Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Gabriel Bonfim x Mounir Lazzez

CARD PRINCIPAL - 00h (meia noite de sábado para domingo)

Cinturão peso meio-pesado (até 92,9 Kg): Glover Teixeira x Jamahal Hill

Cinturão peso-mosca (até 56,7 Kg): Deiveson Figueiredo x Brandon Moreno

Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Gilbert Durinho x Neil Magny

Peso-mosca (até 56,7 Kg): Lauren Murphy x Jéssica Andrade

Peso meio-pesado (até 92,9 Kg): Paul Craig x Johnny Walker

Reveja como foi a pesagem dos atletas.



