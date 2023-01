Quem está na semifinal da Copinha 2023: data e horários dos jogos

A Copa São Paulo de Futebol Júnior vai chegando em sua reta final. Restam apenas quatro equipes na semifinal, a penúltima fase da temporada antes da decisão pelo título. Quem vai ficar com o troféu da Copinha 2023? Saiba quando serão os jogos da semi e como acompanhar.

Quem está na semifinal da Copinha 2023

Quatro equipes estão vivas na Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha. Elas vão disputar a última fase antes da decisão pelo título na temporada.

Palmeiras, atual campeão, vai enfrentar o Goiás depois de bater o Floresta em goleada. Já o Santos, atual vice, vai disputar a semi com o América Mineiro depois de ganhar do Fortaleza em Santo André.

Não há como negar que os times paulistas são favoritos no confronto. No entanto, os elencos de América e Goiás surpreenderam até aqui e por isso também estão aptos a concorrerem pela vaga na final da Copinha 2023.

A partida entre Palmeiras e Goiás já está definida, enquanto o outro jogo precisa ter a data e horário determinados pela FPF.

Confira os principais detalhes dos jogos.

SEMIFINAL:

Palmeiras x Goiás - Sábado, 21/01

Horário: 21h (Horário de Brasília)

Local: Allianz Parque, em São Paulo

Onde assistir: Rede Vida, SporTV e GloboPlay

América MG x Santos - data a ser definida

Horário: horário ser definido (Horário de Brasília)

Local: ser definido

Onde assistir: SporTV e GloboPlay

Tem prorrogação na semifinal?

Não tem prorrogação na semifinal da Copinha 2023. Em caso de empate no placar, a disputa de pênaltis é que define quem avança para a final da competição.

Com exceção da primeira fase, que é disputa por três rodadas em pontos corridos, todas as fases do mata-mata na Copinha acontecem em partida única e, em caso de igualdade no resultado, são os pênaltis que vão definir quem passa de fase.

Confira o trecho extraído do regulamento.

"Com exceção da primeira fase, todas as partidas que terminarem empatadas serão decididas através de penalidades desde a marca do ponto penal, conforme procedimento estabelecido nas regras do jogo de futebol, tal como definidas pela International Football Association Board - IFAB"

Final da Copinha 2023

A final da Copa São Paulo de Futebol Júnior está agendada para 25 de janeiro de 2023, quarta-feira, com horário e local a serem definidos pela Federação Paulista de Futebol.

A decisão do torneio de base é realizado sempre no dia do aniversário da cidade de São Paulo, feriado onde torcedores da cidade podem acompanhar a decisão no estádio e assim torcerem por seus times.

O jogo final da Copinha era sempre disputado no Estádio Pacaembu, mas desde que o local passa por reformas, a FPF precisa escolher outro local para receber a disputa. No ano passado, em 2022, a final entre Palmeiras e Santos foi no Allianz Parque.

