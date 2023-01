Jogo do Vasco em Brasília x Nova Iguaçu é confirmado

A FERJ (Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro) confirmou a mudança de sede no jogo do Vasco diante do Nova Iguaçu pela sétima rodada do Campeonato Carioca na temporada 2023. A partida será disputada no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, em 7 de fevereiro a partir das 21h10, horário de Brasília.

A equipe do Nova Iguaçu acertou a venda do mando de campo para o Vasco, conforme noticiou o portal GE. O motivo não foi revelado, mas como o Estádio Mané Garrincha é maior do que o Estádio Jânio Moraes, capacidade para receber pouco mais de dois mil torcedores, o Nova Iguaçu optou por vender o mando de campo.

Com isso, o jogo foi transferido para Brasília, no Estádio Mané Garrincha. O local beneficia dessa maneira ambos os times. Valores não foram divulgados também.

Este, no entanto, não é o único jogo da temporada no Mané Garrincha. O embate entre Palmeiras e Flamengo na final da Supercopa do Brasil, em fevereiro no dia 28, também foi confirmado na capital.

No total, segundo o portal GE, o Vasco disputou 13 jogos no estádio de Brasília. O último episódio foi em 2019, em derrota para o Flamengo por 4 a 1 na Série A do Campeonato Brasileiro.

SÉTIMA RODADA DO CAMPEONATO CARIOCA

Nova Iguaçu

Data: Terça-feira, 07/02

Horário: 21h10 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Mané Garrincha, em Brasília

Campeonato Carioca do jogo do Vasco

Com dois jogos já disputados, o Vasco ocupa a sétima posição da Taça Guanabara, a primeira fase da competição, com apenas dois pontos anotados.

Na primeira rodada o Cruz Maltino empatou com o Madureira sem gols marcados. Já na segunda rodada ficou novamente no empate, em 1 a 1, com o Audax fora de casa.

O Vasco não está com o time titular, está com os garotos da base dentro de campo. Por isso, a concentração e a disputa é completamente diferente.

Onde assistir Nova Iguaçu x Vasco?

O jogo do Vasco e Nova Iguaçu, no dia 7 de fevereiro no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, será transmitido pela BAND, na TV aberta, ao vivo a partir das 21h10, horário de Brasília.

Conforme indicado na tabela da FERJ, no site oficial da entidade, a emissora é quem vai exibir o duelo do Campeonato Carioca para todos os estados do Brasil.

A equipe de transmissão ainda não foi divulgada. Além do canal, também dá para assistir a retransmissão com imagens no site da BAND e no próprio aplicativo BandPlay.

Pré-temporada na Flórida

Mesmo com o Campeonato Carioca rolando, o time principal do Vasco está em Orlando, na Flórida, onde disputa amistosos contra equipes como River Plate, da Argentina, e Inter Miami, elenco norte-americano.

O técnico Maurício Barbieri comanda o elenco titular de jogadores. Já no estadual, Emilio Faro está no cargo de treinador com atletas do sub 20 e reservas.

O jogo entre Vasco e Inter Miami vai ser no sábado, 21 de janeiro, às 21h, horário de Brasília. A transmissão ainda não foi confirmada.

Vasco treinou na noite de quinta-feira (19/01) em Fort Lauderdale.



