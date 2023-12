Horário do UFC hoje: onde assistir o UFC 296 ao vivo - 16/12

O último UFC do ano de 2023 terá disputas por cinturões em diferentes categorias e a presença de brasileiros no octógono mais famoso do planeta. Neste sábado, 15, o UFC 296 acontece na T-Mobile Arena, em Las Vegas, com transmissão ao vivo de todas as 12 lutas.

Que horas começa o Card Preliminar no UFC hoje?

O card preliminar do UFC 296 em Las Vegas tem início às 20h30, horário de Brasília, com a luta entre Martin Buday e Shamil Gaziev no peso-pesado. É possível assistir todas as disputas no UFC Fight Pass, plataforma de streaming por assinatura em todo o Brasil.

As três primeiras lutas preliminares serão exibidas de graça no canal UFC Brasil no Youtube, sendo possível assistir no computador ou aplicativo em dispositivos com internet.

O card preliminar tem 7 lutas em diferentes categorias, com a presença de três brasileiros: Karol Rosa, Ariane Lipski e Lucas Almeida. As disputas preliminares normalmente trazem lutadores que estão começando no UFC ou até mesmo estreando na liga de artes marciais.

CARD PRELIMINAR DO UFC HOJE, 16 DE DEZEMBRO

1) Peso meio-pesado: Alonzo Menifield x Dustin Jacoby

2) Peso-galo: Irene Aldana x Karol Rosa

3) Peso-galo: Cody Garbrandt x Brian Kelleher

4) Peso-mosca: Casey O'Neill x Ariane Lipski

5) Peso-mosca: Tagir Ulanbekov x Cody Durden

6) Peso-pena: Andre Fili x Lucas Almeida

7) Peso-pesado: Martin Buday x Shamil Gaziev

Horário do Card Principal no UFC 296 hoje

O último card principal do ano começa às 00h, horário de Brasília, na madrugada de domingo, 17 de dezembro, mas a luta principal entre Leon Edwards e Colby Covington está prevista para ter início mais tarde na madrugada. Para assistir, é só ligar no pay-per-view UFC Fight Pass.

Nenhum canal de TV com sinal aberto ou fechado vai transmitir o evento de Las Vegas neste fim de semana. A Band, detentora dos direitos de transmissão do UFC, optou por não exibir as lutas, priorizando o SFT, evento de MMA nacional.

A luta co-principal acontece entre o brasileiro Alexandre Pantoja e Brandon Royval, revanche no peso-mosca, enquanto a principal terá Leon Edwards e Colby Covington.

CARD PRINCIPAL DO UFC HOJE, 16 DE DEZEMBRO

1) Cinturão peso meio-médio: Leon Edwards x Colby Covington

2) Cinturão peso-mosca: Alexandre Pantoja x Brandon Royval

3) Peso meio-médio: Shavkat Rakhmonov x Stephen Thompson

4) Peso-leve: Tony Ferguson x Paddy Pimblett

5) Peso-pena: Josh Emmett x Bryce Mitchell

Quem são os brasileiros?

Para fechar o ano com chave de ouro nas artes marciais, o UFC traz quatro brasileiros. No card principal, Alexandre Pantoja vai disputar o cinturão peso-mosca, enquanto Karol Rosa, Ariane Lipski e Lucas Almeida estão no preliminar.

Natural do Rio de Janeiro, Alexandre Pantoja, de 33 anos, vai fazer a sua primeira defesa de título contra o americano Brandon Royval. O "The Cannibal", como é conhecido no meio do MMA, tem 31 lutas em seu cartel, com 26 vitórias sendo 10 no primeiro round, 10 por finalização e oito por nocaute, e cinco derrotas.

Dono da terceira melhor marca da história da liga na categoria, Alexandre se destaca quando o assunto é bater os seus oponentes pela via rápida. Pantoja também tem uma marca expressiva de golpes, segundo o site do UFC, além de finalizações muito eficientes.

Karol Rosa, lutadora de 28 anos, vai lutar no card preliminar contra Irene Aldana no peso-galo. Nascida em Vila Velha, a atleta tem o seu estilo de luta baseado no muay thai, com 22 lutas no cartel em 17 vitórias e cinco derrotas. Karol vem de uma vitória contra a russa Yana Santos em julho deste ano.

Outra brasileira no preliminar é Ariane Lipski, de 29 anos, de Curitiba. Conhecida como a "Rainha da Violência", Ariane soma duas vitórias consecutivas contra JJ Aldrich e Melissa Gatto no peso-mosca. Em sua ficha no UFC, ela tem 24 lutas sendo 16 vitórias e 8 derrotas, sendo sete triunfos no primeiro round, três por finalização e seis por nocaute.

Lucas Almeida, de 32 anos, nascido em Sorocaba, São Paulo, vai participar do último evento da temporada. Em sua jornada na liga de MMA, ele venceu 14 lutas sendo cinco por finalização e nove por nocaute, mas perdeu duas. Em julho deste ano, o brasileiro perdeu para Pat Sabatini.

Segundo o site do UFC Brasil, o estilo de luta de Lucas é o striker.

Quando volta o UFC em 2024?

O ano está acabando, mas o UFC já tem o seu calendário para a próxima temporada definido. O primeiro evento marcado para 2024 vai ser em 13 de janeiro, em Las Vegas, com a luta principal entre o russo Magomed Ankalaev e o brasileiro Johnny Walker no peso meio-pesado.

Com início às 21h, horário de Brasília, o card principal e preliminar contará com outros sete brasileiros em diferentes categorias, sem disputa por cinturão. A transmissão ainda não foi definida no Brasil.

Até o momento, de acordo com o site da UFC, seis eventos constam na agenda da liga: o UFC Fight Night Ankalaev x Walker 2, UFC 297, UFC Fight Night Dolidze x Imavov, UFC Fight Night Hermansson x Pyfer, UFC 298 e UFC 299, durante todo o mês de janeiro.

