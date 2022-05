Horário treino da F1 hoje: que horas é o GP de Mônaco sábado

Hoje, 28 de maio, os pilotos voltam para a pista do Circuito de Mônaco para disputar o treino classificatório que define o grid de largada, válido para o Grande Prêmio de Mônaco. Esta é a sétima etapa da temporada na Fórmula 1, com todos os vinte pilotos na pista. Para não perder nada, confira qual é o horário do treino da F1 hoje e onde assistir ao vivo a seguir.

Horário do treino da F1 hoje em Mônaco hoje

O horário do treino classificatório da F1 hoje vai começar a partir das 11h, onze horas da manhã, pelo horário de Brasília.

O canal da BAND, na TV aberta, vai transmitir o treino de classificação ao vivo neste sábado para todos os estados do Brasil. A transmissão conta com Sérgio Maurício, Reginaldo Leme e Max Wilson, além da reportagem de Mariana Becker diretamente do Circuito de Mônaco.

Se quiser assistir online, basta acessar o site da BAND (www.band.uol.com.br) e curtir as emoções do treino ao vivo e de graça.

Mais cedo, o terceiro treino livre no Grande Prêmio de Mônaco vai acontecer a partir das 8 horas da manhã, também pelo horário de Brasília. Este, entretanto, vai passar somente no canal da BandSports, na TV paga.

Sábado (28/05)

Treino livre 3 – 08h (BandSports)

Treino de classificação – 11h (BAND, BandSports, BandPlay e Site da BAND)

Domingo (29/05)

Corrida GP de Mônaco – 10h (BAND, BandPlay e Site da BAND)

Como funciona o treino classificatório da F1?

O treino classificatório serve para definir o grid de largada da corrida no domingo, onde quem fizer a volta mais rápida é o pole position do fim de semana, garantindo o direito de largar em primeiro lugar.

Dividido em três partes, Q1, Q2 e Q3, os pilotos podem dar quantas voltas quiserem em busca do melhor tempo. Na primeira etapa (Q1), os profissionais ficam por 20 minutos, onde ao fim os últimos setes são eliminados.

Pela segunda parte (Q2), os pilotos tem 15 minutos e ao fim os sete últimos são eliminados. Sobrando apenas dez, eles voltam para a pista e tentam garantir a volta mais rápida no circuito, onde o melhor tempo ganha.

Em 2021, a Fórmula 1 introduziu de maneira experimental a sprint race, uma corrida rápida que substitui o treino de classificação no sábado. Os pilotos disputam em 30 minutos a corrida, onde as posições ao fim formam o grid de largada e as posições de cada piloto no domingo de prova.

O modelo deu certo e, este ano, a Fórmula 1 decidiu adotar a corrida sprint em três provas: o GP de Monza, o GP da Áustria e o GP do Brasil, em julho e novembro respectivamente.

+ Pilotos da Fórmula 1 que moram em Mônaco e por que?

Como foram os treinos livres na sexta-feira?

A Ferrari dominou completamente os dois treinos livres deste fim de semana em Mônaco. Realizado ontem, os vinte pilotos entraram na pista.

O primeiro treino livre teve a disputa entre Leclerc e Verstappen, destaque da temporada pelo topo da classificação na Fórmula 1. Porém, foi o monegasco que levou a melhor no tempo.

No segundo treino livre, o domínio da Ferrari se repetiu e, dessa maneira, Charles Leclerc anotou o tempo mais rápido mais uma vez com 1m12s656. Em segundo lugar vem Carlos Sainz, também da Ferrari, e Sergio Perez, da Red Bull, em terceiro lugar. Verstappen, que disputou com Charles todos os momentos do treino, garantiu-se em quarto lugar.