Horário treino de classificação F1 hoje 2022 no GP da Áustria

Os pilotos pisam no acelerador em uma etapa da Fórmula 1! Com o horário treino de classificação F1 hoje já determinado, os competidores vão definir nesta sexta-feira, 8 de julho, as posições para a corrida sprint no Grande Prêmio da Áustria. Correndo no Circuito Red Bull Ring, em Spielberg, saiba o horário e onde assistir o treino hoje ao vivo em todo o país.

Lembrando que a classificação do treino classificatório desta sexta vai determinar o grid de largada da sprint de amanhã. O piloto que fizer a volta mais rápida no treino de classificação desta sexta-feira vai largar em primeiro lugar na corrida sprint.

Qual é o horário treino de classificação F1 hoje?

O horário do treino classificatório da Fórmula 1 hoje vai ser às 12h, meio dia, pelo horário de Brasília, diretamente do Circuito Red Bull Ring, em Spielberg, na Áustria.

Antes, o primeiro treino livre da etapa austríaca será realizado a partir das oito e meia da manhã, também pelo horário de Brasília, no Grande Prêmio da Áustria na Fórmula 1 da temporada.

O canal do BandSports, na TV fechada, vai transmitir os treinos nesta sexta-feira para todos os estados do Brasil, disponível somente para operadoras de TV por assinatura.

Participam da transmissão Sérgio Maurício, Reginaldo Leme e Mariana Becker.

Sexta-feira (08/07):

Treino livre 1 – 08h30 (BandSports)

Horário treino de classificação F1 hoje – 12h (BandSports)

Sábado (09/07):

Treino livre 2 – 07h (BandSports)

Corrida Sprint – 11h30 (BAND, BandSports, Site da BAND e BandPlay)

Domingo (10/07):

GP da Áustria – 10h (BAND, Site da BAND e BandPlay)

Circuito de Red Bull Ring na Áustria

O Grande Prêmio da Áustria em 202 será realizado em 71 voltas no Circuito de Red Bull Ring de 4,318 quilômetros na cidade de Spielber, no próximo domingo em 10 de julho.

O espaço foi criado em 1969, como forma de substituir o circuito do aeródromo de Zeltweg. No entanto, a pista que hoje é conhecida como a Red Bull Ring, foi criada em 1995 após reformas e atualizados de Hermann Tilke, com a idealização de recriar uma pista moderna e de corrida mais curta para receber disputas de automobilismo.

O primeiro Grand Prix que o Red Bull Ring recebeu foi em 1997, um ano depois da reforma na pista, com a vitória de Jacques Villeneuve.

O circuito possui oito curvas, sendo Rindt, nomeada para o primeiro campeão austríaco de Fórmula 1, é a mais famosa de todas. A pista é pequena, mas possui aos competidores voltas curtas, e subidas desafiadores e até ladeiras que exigem atenção.

Como funciona o treino classificatório da F1 nesta sexta – Horário treino de classificação F1 hoje

O treino classificatório reúne todos os vinte pilotos na pista onde disputam por três etapa: o Q1, Q2 e o Q3. Em cada rodada até cinco pilotos são eliminados, permanecendo apenas dez na pista em busca da volta mais rápida do treino.

Dessa maneira, quem fizer a volta mais rápida no Q3 é o pole position do fim de semana. Entretanto, quando o fim de semana tem a corrida sprint o processo é bem diferente na Fórmula 1.

A classificação do treino classificatório desta sexta-feira, 8 de julho, vai determinar qual será a posição em que cada piloto irá largar na corrida sprint do sábado. Depois, as colocações em que cada piloto terminar na sprint race será o grid de largada definitivo para o GP da Áustria no domingo.

Treino de classificação na sexta-feira –> Volta mais rápida é pole position, posições definem a classificação para a corrida sprint race

Corrida Sprint Race no sábado -> Define o grid de largada para a corrida de domingo

