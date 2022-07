Horário treino livre da F1 hoje: onde assistir GP da Hungria 2022

Pilotos disputam os dois treinos livres nesta sexta-feira, no Circuito Hungaroring

Depois uma etapa eletrizante na França, os pilotos vão pisar fundo no acelerador e esquentar os motores em mais uma etapa da Fórmula 1! Qual é o horário treino livre da F1 hoje? Correndo no Circuito Hungaroring, em Mogyorod, os pilotos disputam nesta sexta-feira, 29 de julho, os dois treinos livres a partir das 09h (horário de Brasília), no Grande Prêmio da Hungria em 2022.

Confira onde assistir aos treinos livres hoje e todas as informações a seguir.

+ Aposentadoria do Vettel da F1 aos 35 anos: piloto explica razão

Qual é o horário treino livre da F1 hoje?

O horário do treino livre da Fórmula 1 hoje vai ser às 09h, pelo horário de Brasília, diretamente do Circuito Hungaroring, na Hungria, nesta sexta-feira, 29 de julho de 2022.

O segundo treino livre do GP da Hungria começa mais tarde, a partir do meio dia, também pelo horário de Brasília.

O canal do BandSports transmite ao vivo os treinos livres da Fórmula 1 hoje, disponíveis apenas em operadoras de TV por assinatura. Para assinar o conteúdo, o torcedor deve entrar em contato com a operadora e assim obter o canal na programação.

Além de saber o horário treino livre da F1 hoje, confira a programação completa do Grande Prêmio da Hungria neste fim de semana.

Sexta-feira (29/07) – treino da Fórmula 1

Treino livre 1 – 09h (BandSports)

Treino livre 2 – 12h (BandSports)

Sábado (30/07) – horário da F1

Treino livre 3 – 08h (BandSports)

Treino classificatório – 11h (BAND, BandSports, Band Play, Site da BAND)

Domingo (31/07) – Horário da F1

GP da Hungria – 10h (BAND, Band Play, Site da BAND e BandNews FM)

Reprise GP da Hungria – 23h (BandSports)

Circuito de Hungaroring na Hungria da F1

Catorze curvas e semelhante a uma pista de kart por não ter muitas retas. Este é o Circuito Hungaroring, na cidade de Mogyorod, próximo de Budapeste, na Hungria. O local vai receber o Grande Prêmio da Hungria, a décima terceira etapa da temporada 2022 na Fórmula 1.

A principal ideia em 1985 era de receber provas da Fórmula 1 no parque Nepliget, em Budapeste. No entanto, autoridades decidiram criar um novo local para a realização das corridas. Foi daí que surgiu Hungaroring naquele mesmo ano.

Hungria, entretanto, só entrou para o calendário da elite do automobilismo em 1986, quando Nelson Piquet, correndo pela Williams, deixou Ayrton Senna para trás e garantiu a primeira vitória daquela prova.

Hoje, o recorde pertence ao piloto da Mercedes Lewis Hamilton, em 2020, com 1m16s627.

Fórmula 1 tem pausa em agosto

O Grande Prêmio da Hungria é a última etapa do mês de julho. Ao fim da prova, a Fórmula 1 dará uma pequena pausa de um mês, retornando somente no final do mês de agosto.

A prova húngara será realizada no fim de semana entre 29, 30 e 31 de julho. Dessa maneira, a competição de automobilismo só retorna em 26 de agosto, com o Grande Prêmio da Bélgica, no Circuito de Spa-Francorchamps, na cidade de Stavelot.

O calendário da Fórmula 1 conta com 22 provas na temporada, com o GP de Abu Dhabi encerrando a competição em todo o estilo. Até o fim do mês de julho já foram doze provas, faltando apenas dez corridas para o fim da temporada de 2022.

+ Quem são os mais ricos da Fórmula 1 em 2022? Veja ranking