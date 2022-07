Confira o resultado do segundo treino livre. Foto: Reprodução / Fórmula 1 / www.formula1.com

Pilotos disputaram o segundo treino livre do Grande Prêmio da Hungria nesta sexta-feira, 29 de julho, no Circuito Hungaroring

Resultado Treino livre F1 hoje: Leclerc lidera 2º treino do GP da Hungria

Deu Ferrari no segundo treino livre da Hungria! Charles Leclerc dominou o treino livre F1 hoje, sexta-feira em 28 de julho de 2022, correndo no Circuito Hungaroring pelo Grande Prêmio da Hungria. Com o tempo de 1m18s445, o monegasco permaneceu na liderança durante toda a corrida e superou a máquina Red Bull de Verstappen.

Confira a classificação completa do segundo treino livre da Fórmula 1 nesta sexta.

Resultado treino livre na F1 hoje

Sob o tempo de 1m18s445, Charles Leclerc, da Ferrari, garantiu o melhor tempo e ganhou o segundo treino livre F1 hoje no GP da Hungria nesta sexta, 29 de julho. Lando Norris, da McLaren ficou em segundo e Carlos Sainz, da Ferrari, em terceiro no pódio.

Assim como foi no primeiro treino livre, a Ferrari também dominou o segundo treino da sexta-feira, aparecendo como grande favorita. Foi Leclerc quem logo conseguiu a volta mais rápida e superou Verstappen logo nos minutos iniciais com 1m18s911.

Para garantir a dobradinha da equipe italiana na ponta, Sainz ampliou a sua marcação e mandou o holandês da Red Bull para o terceiro lugar. Enquanto isso, neste segundo treino Bottas voltou para a pista, enquanto Vettel e Stroll foram os últimos a registrarem os tempos.

Aos 39 minutos, Alexander Albon rodou na pista pela curva 1, com a bandeira amarela acionada mas minutos depois a bandeira verde logo liberou o treino.

A McLaren apareceu muito bem no segundo treino. Aos 34 minutos, Norris ultrapassou Leclerc com o tempo de 1m18s662 na volta. Ricciardo também surgiu muito bem na metade da prova, deixando o atual campeão Verstappen para trás. Fernando Alonso também cresceu, enquanto a Mercedes foi a decepção do dia, com Russell na 8ª posição e Hamilton em 11º lugar.

A comemoração da McLaren durou alguns minutos com Leclerc recuperando a liderança sob o tempo de 1m18s445 aos 31 minutos do segundo treino livre. Outra grande surpresa da prova foi Vettel, que conseguiu ficar na parte da frente do grid nesta sexta.

Com menos de 20 minutos para o fim da prova, Leclerc retornou para o box após notar problemas no carro. Nos 10 minutos finais, Verstappen tentou de todas as maneiras alcançar o adversário, mas sem sucesso. Faltando apenas cinco minutos, Leclerc retornou para a pista para tentar bater o seu próprio tempo.

Nada mudou na classificação, com o monegasco da Ferrari na liderança, Norris em segundo e Sainz em terceiro no segundo treino livre F1 hoje.

1º Charles Leclerc (Ferrari)

2º Lando Norris (McLaren)

3º Carlos Sainz (Ferrari)

4º Max Verstappen (Red Bull)

5º Daniel Ricciardo (McLaren)

6º Fernando Alonso (Alpine)

7º Sebastian Vettel (Aston Martin)

8º George Russell (Mercedes)

9º Sergio Perez (Red Bull)

10º Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

11º Lewis Hamilton (Mercedes)

12º Zhou Guanyu (Alfa Romeo)

13º Esteban Ocon (Alpine)

14º Lance Stroll (Aston Martin)

15° Pierre Gasly (AlphaTauri)

16º Kevin Magnussen (Haas)

17º Mick Schumacher (Haas)

18º Nicholas Latifi (Williams)

19º Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

20º Alexander Albon (Williams)

Horário do treino de classificação F1 amanhã

O treino classificatório será realizado às 11h, pelo horário de Brasília, no Circuito Hungaroring, cidade de Mogyorod, no sábado em 30 de julho de 2022.

Com todos os vinte pilotos na disputa, o treino de classificação serve para definir o grid de largada para o Grande Prêmio da Hungria. Por três etapas (Q1, Q2 e Q3), o piloto que terminar a terceira e última etapa com a volta mais rápida leva a pole position, ganhando a possibilidade de largar em primeiro lugar.

A BAND, na TV aberta, transmite ao vivo o treino deste sábado para todos os estados do Brasil. Para o torcedor que prefere acompanhar online, o portal da BAND (www.band.uol.com.br) e o aplicativo BandPlay, estão disponíveis de graça.

Sábado (30/07): – treino livre F1 hoje

Treino livre 3 – 08h (BandSports)

Treino Classificatório – 11h (Band, BandSports, BandPlay e Site da BAND)

Domingo (31/07):

GP da Hungria – 10h (Band, BandPlay e Site da BAND)

Quais pilotos vão disputar o treino classificatório?

Os vinte pilotos da Fórmula 1 vão correr no treino de classificação deste sábado, 30 de julho, no Circuito Hungaroring, em Mogyorod, pelo Grande Prêmio da Hungria.

O treino classificatório serve para definir o grid de largada para domingo. Dividido em três etapas, leva quem fizer o melhor tempo na última volta. Os favoritos a conquistarem a pole position são Charles Leclerc e Max Verstappen, já que ambos lutam na parte de cima da classificação.

Confira quem sãos os pilotos que vão correr no treino deste sábado pelo GP da Hungria 2022 na F1.

RED BULL: Max Verstappen e Sergio Perez

FERRARI: Charles Leclerc e Carlos Sainz

MERCEDES: Lewis Hamilton e George Russell

MCLAREN: Lando Norris e Daniel Ricciardo

ALPINE: Fernando Alonso e Esteban Ocon

ALFA ROMEO: Zhou Guanyu e Valtteri Bottas

HAAS: Mick Schumacher e Kevin Magnussen

ALPHATAURI: Pierre Gasly e Yuki Tsunoda

ASTON MARTIN: Sebastian Vettel e Lance Stroll

WILLIAM: Nicholas Latifi e Alexander Albon

