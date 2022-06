Horário WSL Saquarema 2022: onde assistir a semifinal (28/06)

Semifinais do masculino e feminino vão acontecer nesta terça-feira, em Saquarema, no Circuito Mundial de Surf

Acompanhe o texto para saber qual é o horário WSL Saquarema 2022. Nesta terça-feira (28/06), grandes nomes do surfe disputam as semifinais do feminino e masculino na etapa de Saquarema, no Rio, pelo Circuito Mundial de Surfe. Ítalo Ferreira, Tatiana Weston-Webb e Filipe Toledo continuam no páreo pela vaga na final.

Com transmissão pela TV fechada e online, saiba onde assistir a prova de Saquarema sem pagar nada.

Horário WSL Saquarema 2022 hoje ao vivo

A etapa de Saquarema no WSL hoje vai ser às 07h, sete horas da manhã, horário de Brasília, diretamente da Praia de Itaúna, no Rio de Janeiro.

Responsável pelos direitos, o SporTV 2 é quem transmite o evento de surfe. Disponível apenas em operadoras de TV por assinatura, o canal exibe para todos os estados do Brasil.

Para a felicidade do torcedor, o torneio também pode ser assistido de graça! Através do canal WSL Brasil no Youtube, todos os eventos da etapa de Saquarema são transmitidos para os usuários do país, como e onde quiser.

Outra opção é o próprio site do GE (www.ge.globo.com). Mas em caso de preferência, o Globo Play também é a opção dos que já são assinantes.

Horário WSL Saquarema 2022: 07h (Horário de Brasília)

Transmissão: SporTV 2, GE, Youtube e Globo Play

Semifinais da WSL Saquarema 2022

Prepare o coração, porque é hora de torcer sem parar! Saquarema tem revelado cada vez mais emoções nas águas da Praia de Itaúna, no Rio de Janeiro, além de proporcionar revelações no cenário esportivo.

Na categoria feminina, Tatiana Weston-Webb disputa a vaga na final contra a havaiana Carissa Moore. Entretanto, a adversária da brasileira é a favorita para chegar até a decisão, exigindo ainda mais atenção e esforço de Tati. Do outro lado da chave estão Johanne Defay e Gabriela Bryan.

Quem vencer segue direto para a final:

Carissa Moore (HAV) x Tatiana Weston-Webb (BRA)

Johanne Defay (FRA) x Gabriela Bryan (HAV)

No masculino, só tem brasileiros na semifinal. O destaque vai para Ítalo Ferreira, medalha de ouro nas Olimpíadas de Tóquio, contra o também anfitrião Samuel Pupo.

Do outro lado estão Filipe Toledo e Yago Dora, duas revelações do surfe brasileiro. Filipe passou por Miguel Todela nas oitavas e depois Connor O’Leary nas quartas. Já Yago venceu Ethan Wing até encarar Callum Robson nas quartas de final.

Confira o chaveamento da semifinal em Saquarema no masculino:

Samuel Pupo (BRA) x Ítalo Ferreira (BRA)

Filipe Toledo (BRA) x Yago Dora (BRA)

Como funciona o Mundial de Surfe em 2022?

Com onze provas, o Circuito Mundial de Surfe reúne os maiores nomes do esporte durante o ano todo. Com início em 29 de janeiro, a competição vai até 16 de setembro, com a decisão nas águas de Trestles, nos Estados Unidos.

Disputam trinta e seis surfistas no masculino e dezoito no feminino, onde o chaveamento e os confrontos são definidos pela WSL, entidade responsável pela organização do Mundial.

Existem pequenas diferenças entre as categorias. No surf masculino as baterias duram bem mais já que possuem mais competidores, com até doze baterias de dois ou três surfistas onde avançam para as oitavas de final. Já no feminino as duas melhores surfam nas ondas em busca de notas para alcançarem as oitavas enquanto a terceira vai para as eliminatórias.

Lembrando que os 22 surfistas classificados no ranking masculino e as 10 melhores do feminino já estarão classificados para o CT 2023 e disputarão as cinco últimas etapas com duas repescagem em cada categoria.

+ Saiba onde assistir o torneio de Wimbledon 2022