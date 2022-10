Confira as principais informações sobre o GP do Japão. Foto: Reprodução / Fórmula 1 Oficial / www.formula1.com

Confira a programação completa do Grande Prêmio do Japão na Fórmula 1, a décima oitava prova da temporada

Horários da F1 no GP do Japão em 2022: brasileiro terá que madrugar para assistir

Preparado para grandes emoções na reta final da Fórmula 1? O Grande Prêmio do Japão está marcado para o próximo domingo, 9 de outubro, no Circuito de Suzuka, com a possibilidade de título para Max Verstappen. Serão três treinos livres, um classificatório e a corrida. Confira todos os horários da F1 neste fim de semana e a programação completa da prova japonesa.

Todos os vinte pilotos vão correr no Japão. A programação tem início na sexta-feira, 7 de outubro, com dois treinos livres. No domingo, serão 53 voltas no circuito de 5.807 quilômetros.

Horários da F1 no GP do Japão em 2022

O fim de semana na Fórmula 1 recebe o Grande Prêmio do Japão, a décima oitava etapa da temporada 2022. O Circuito Internacional de Corridas de Suzuka recebe a prova do Japão com três treinos livres, um classificatório e a corrida entre 7, 8 e 9 de outubro de 2022, com todos os vinte pilotos na pista. A novidade é que Max Verstappen, da Red Bull, pode conquistar o bicampeonato com uma soma de resultados.

Na temporada passada, Japão ficou fora do calendário da Fórmula 1, assim como em 2020 devido à pandemia do Covid-19. O último ano da prova aconteceu em 2019, no mês de outubro, com a vitória de Valtteri Bottas, da Mercedes.

Confira todos os horários da F1 e a programação do GP do Japão.

Sexta-feira (07/10): – Horários da F1

Treino livre 1 – 00h

Treino livre 2 – 03h

Sábado (08/10): – Horários da F1

Treino livre 3 – 00h

Treino classificatório – 03h

Domingo (09/10): – Horários da F1

GP do Japão – 02h

Quais pilotos vão correr no GP do Japão?

Vinte pilotos vão correr no Grande Prêmio do Japão pelo fim de semana. A décima oitava prova da temporada na Fórmula 1 contará com a disputa pelo título entre Max Verstappen e Charles Leclerc, primeiro e segundo colocado na classificação.

O holandês da Red Bull permanece como favorito no Mundial já que possui a vantagem de 104 pontos com relação ao monegasco da Ferrari. Na temporada passada, ele levou a temporada ao vencer Lewis Hamilton, da Mercedes, na última prova do ano, o GP de Abu Dhabi.

RED BULL: Max Verstappen e Sergio Perez

FERRARI: Charles Leclerc e Carlos Sainz

MERCEDES: Lewis Hamilton e George Russell

MCLAREN: Lando Norris e Daniel Ricciardo

ALPINE: Fernando Alonso e Esteban Ocon

ALFA ROMEO: Zhou Guanyu e Valtteri Bottas

HAAS: Mick Schumacher e Kevin Magnussen

ALPHATAURI: Pierre Gasly e Yuki Tsunoda

ASTON MARTIN: Sebastian Vettel e Lance Stroll

WILLIAM: Nicholas Latifi e Alexander Albon

Conheça o Circuito de Suzuka

O Circuito de Suzuka, localizado na cidade de Suzuka, no Japão, será o centro das atenções neste fim de semana de Fórmula 1. No próximo domingo, 9 de outubro, serão 53 voltas no circuito de 5.807 quilômetros

O espaço foi construído e idealizado em 1962 por Soichiro Honda. A ideia principal foi utilizar o local como pista de testes para corridas. Depois, o holandês John Hugenholtz entrou em cena para desenhar a faixa ‘crossover’ de Suzuka na pista.

O Circuito de Suzuka só passou a integrar o calendário da Fórmula 1 em 1987, com a conquista de Nelson Piquet após Nigel Mansell sofrer acidente no treino de classificação.

São 18 curvas na pista de Suzuka em alta velocidade. Esta é, para os torcedores, um dos maiores desafios na temporada da Fórmula 1, além das curvas em ‘S’. O recorde de volta mais rápida é de Lewis Hamilton, em 2018, com o tempo de 1m30s983.

Do que Verstappen precisa para ser campeão da F1?

Na etapa anterior, Max Verstappen perdeu a oportunidade de tornar-se bicampeão da Fórmula 1. Neste fim de semana, novamente terá a chance de conquistar o título da temporada de acordo com uma combinação de resultados com os adversários.

Se vencer o GP do Japão, Verstappen é campeão do Campeonato Mundial de Fórmula 1. Se obter a volta mais rápida com a vitória em primeiro lugar, aí dispensa as chances de Leclerc e Perez de uma vez só. Para adiar o prêmio, o holandês da Red Bull deve terminar em sexto lugar ou menos no grid final.

Neste momento, Verstappen permanece em primeiro na classificação geral dos pilotos com 341 pontos, enquanto Leclerc, da Ferrari, segue na segunda posição com 237 pontos. Já Sergio Perez, também da Red Bull, está em terceiro lugar com 235.

Faltam apenas cinco provas para o fim da temporada na Fórmula 1.

