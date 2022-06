Horários da Fórmula 1 em Baku: programação do GP do Azerbaijão 2022

Confira os horários do GP de Azerbaijão. Foto: Reprodução / Fórmula 1 Oficial / www.formula1.com

Oitava etapa da temporada na Fórmula 1 será no Azerbaijão, pelo Circuito Urbano de Baku

Após a pausa de uma semana, a Fórmula 1 está de volta neste fim de semana com mais uma etapa eletrizante na temporada, com a rivalidade entre Charles Leclerc e Max Verstappen se afunilando nas pistas. O Grande Prêmio de Azerbaijão é a oitava prova, no Circuito Urbano de Baku, entre os dias 10 até 12 de junho. Descubra todos os horários da Fórmula 1 em Baku e onde assistir ao vivo.

Horários da Fórmula 1 em Azerbaijão

Os pilotos entram na pista para disputar o Grande Prêmio de Azerbaijão nos dias 10, 11 e 12 de junho, a oitava etapa da temporada 2022 na Fórmula 1.

Serão três treinos livres, um classificatório no sábado para definir o grid de largada e a corrida oficial no domingo, sempre na parte da manhã durante a transmissão no Brasil.

A corrida em Baku promete grandes emoções e muita disputa entre Charles Leclerc e Max Verestappen no Campeonato de Pilotos, além da rivalidade entre Construtores por Ferrari e a Red Bull.

Pelo fim de semana, o tempo em Baku promete estar nublado, mas sem ameaças de chuva.

Para não perder nenhum lance, confira a programação de horários da Fórmula 1 em Azerbaijão neste fim de semana.

Sexta-feira (10/06)

Treino livre 1 – 08h (BandSports)

Treino livre 2 – 11h (BandSports)

Sábado (11/06)

Treino livre 3 – 08h (BandSports)

Treino de classificação – 10h30 (BAND, BandPlay. Site da BAND e BandSports)

Domingo (12/06)

Corrida GP de Azerbaijão – 08h (Band, BandNews FM, BandPlay, Site da BAND)

Reprise GP de Azerbaijão – 21h (BandSports)

Conheça o Circuito Urbano de Baku

Com 51 voltas em 6.003km, o Circuito Urbano de Baku recebe a oitava etapa da Fórmula 1. Localizado na própria cidade de Baku, no Azerbaijão, o local é um dos destinos mais conhecidos por apaixonados pelo esporte.

A prova é realizada em circuito de rua, assim como Mônaco, a prova anterior no calendário, além de Melbourne e Singapura.

O primeiro Grand Prix realizado no país aconteceu em 2016, mas sob o nome de Grande Prêmio da Europa. Somente no ano seguinte é que a FIA adotou Azerbaijão no nome da prova. Surpreendentemente, Daniel Ricciardo, da McLaren, foi quem ganhou pela primeira vez. Desde então, Valtteri Bottas, Nico Rosberg, Lewis Hamilton e Sergio Perez também já venceram.

O destaque fica para as características únicas do circuito, onde o traçado traz tem curvas mais fechadas, o que obriga os pilotos a tomarem muito cuidado e evitarem até ultrapassagens em alguns momentos do circuito. Também aparecem uma longa reta, enquanto a curva 1 promove grande ação aos participantes.

A pista torna-se extremamente estreita porque é disputada entre a cidade. O recorde é de Charles Leclerc, em 2019, com 1m43s009.

Onde assistir o GP de Azerbaijão 2022?

O Grande Prêmio de Azerbaijão será transmitido ao vivo na BAND, pela TV aberta, a partir das 8 horas da manhã, no horário de Brasília.

Se você é o tipo de torcedor que acompanha os treinos livres, então deve sintonizar no canal BandSports na sexta e sábado com as três provas. O classificatório, entretanto, passa na BAND para todos os estados do país.

A corrida também é transmitida para todo o Brasil com a participação de Sérgio Maurício, Reginaldo Leme, Max Wilson e Mariana Becker.

