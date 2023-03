Resultado Fórmula 1 hoje: Verstappen ganha Bahrein 2023; Alonso dá show na F1

Max Verstappen, da Red Bull, foi quem ganhou a corrida da Fórmula 1 hoje, domingo em 5 de março, o Grande Prêmio do Bahrein, a primeira da temporada 2023. O piloto holandês largou em primeiro lugar e de lá não saiu, mantendo a colocação até o fim da prova. Confira o resultado Fórmula 1 hoje completo.

Verstappen venceu a prova do Bahrein, a primeira da temporada na Fórmula 1.

Veja como ficou o ranking da Fórmula 1 na primeira corrida do ano:

1º Max Verstappen (Red Bull)

2º Sergio Perez (Red Bull)

3º Fernando Alonso (Aston Martin)

4º Carlos Sainz (Ferrari)

5º Lewis Hamilton (Mercedes)

6º Lance Stroll (Aston Martin)

7º George Russell (Mercedes)

8º Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

9º Pierre Gasly (AlphaTauri)

10º Alexander Albon (Williams)

11º Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

12º Logan Sargeant (Williams)

13º Kevin Magnussen (Haas)

14º Nyck de Vries (AlphaTauri)

15° Nico Hulkenberg (Haas)

16º Zhou Guanyu (Alfa Romeo)

17º Alexander Albon (Williams)

18º Esteban Ocon (Alpine)

19º Charles Leclerc (Ferrari)

20º Oscar Piastri (McLaren)

Como foi a corrida da Fórmula 1 no GP do Bahrein?

No Grande Prêmio do Bahrein 2023, o piloto holandês deitou e rolou na pista, deixando os concorrentes sem chances de ultrapassagem depois de largar em primeiro lugar e se manter com vantagem na liderança até o fim da prova.

Sinal verde para os pilotos. Verstappen assumiu a ponta, enquanto Leclerc disparou na segunda posição e Perez manteve a terceira posição. O holandês da Red Bull não teve nenhum perigo de ultrapassagem do monegasco da Ferrari, pelo contrário, abriu vantagem facilmente.

Enquanto isso, o início da prova foi marcado por toque entre Lance Stroll e Fernando Alonso, companheiros de equipe. As duas Mercedes, Russell e Hamilton, ocuparam a parte da frente na classificação.

A primeira desistência foi de Oscar Piastri, da McLaren, na volta 15. A rivalidade entre Alonso e as duas Mercedes se ascendeu e foi o grande ápice da corrida, com a briga pela quinta posição. Enquanto isso, Perez assumiu a segunda posição na volta 26.

Na volta 41, foi a vez de Charles Leclerc, de Ferrari abandonar a corrida. O carro do monegasco parou e ele teve que deixar a prova, para a tristeza dos torcedores. Com o piloto fora, a briga pelo terceiro lugar se tornou real com Sainz, Alonso e Hamilton. No meio do caminho Esteban Ocon, da Alpine, também deixou a prova.

O espanhol da Aston Martin conseguiu o lugar no pódio na volta 46. Na parte da frente, Verstappen sequer teve problemas para manter a liderança. A prova não teve grandes emoções mas trouxe de volta a presença de Fernando Alonso.

Com 57 voltas completadas, Verstappen foi o primeiro a ver a bandeira quadriculada. Perez fechou na segunda posição e Alonso na terceira posição.

MAX VERSTAPPEN WINS THE OPENING RACE OF THE 2023 SEASON!!! 🙌#BahrainGP #F1 pic.twitter.com/Nw4WKNaYh6 — Formula 1 (@F1) March 5, 2023

Confira o calendário completo da Fórmula 1 em 2023

Classificação dos pilotos na F1

Com a vitória na primeira corrida da temporada, Max Verstappen assume a primeira posição da classificação dos pilotos na Fórmula 1.

Lembrando que somente os dez primeiros na classificação final pontuam após a corrida.

Max Verstappen (Red Bull) - 25 pontos Sergio Perez (Red Bull) - 18 pontos Fernando Alonso (Aston Martin) - 15 pontos Carlos Sainz (Ferrari) - 12 pontos Lewis Hamilton (Mercedes) - 10 pontos Lance Stroll (Aston Martin) - 8 pontos George Russel (Mercedes) - 6 pontos Valtteri Bottas (Alfa Romo) - 4 pontos Pierre Gasly (AlphaTauri) - 3 pontos Alexander Albon (Williams) - 1 ponto Valtteri Bottas (Alfa Romeo) - 0 pontos Logan Sargeant (Williams) - 0 pontos Kevin Magnussen (Haas) - 0 pontos Nyck De Vries (AlphaTauri) - 0 pontos Nico Hulkenberg (AlphaTauri) - 0 pontos Zhou (Alfa Romeo) - 0 pontos Lando Norris (McLaren) - 0 pontos Esteban Ocon (Alpine) - 0 pontos Charles Leclerc (Ferrari) - 0 pontos Oscar Piastri (McLaren) - 0 pontos

