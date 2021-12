Quando vai começar a Fórmula 1 em 2022? Confira o calendário

Depois de uma temporada completamente acirrada e cheia de emoção que resultou no título de Max Verstappen, piloto da Red Bull, e da Mercedes no Campeonato de Construtores, os fãs da modalidade já contam os dias para o início da próxima temporada no ano que vem. Saiba quando vai começar a Fórmula 1 em 2022 e o calendário.

Quando começa a Fórmula 1 em 2022?

A temporada da Fórmula 1 em 2022 tem início em 18 de março de 2022 em Bahrein, no Oriente Médio, pelo Circuito Internacional do Bahrein, com os dois treinos livres da etapa. O campeonato do ano que vem contará com 23 corridas, possivelmente o maior em toda a história.

O calendário da temporada segue até 20 de novembro, terminando exatamente no mesmo lugar em que 2021 também finalizou os seus trabalhos, Abu Dhabi.

Outra visível mudança é no painel de pilotos. O destaque fica para George Russell, piloto de 23 anos que decidiu trocar a Willians para correr na Mercedes. Em seu lugar, o tailandês Alexander Albon será o segundo piloto ao lado de Nicholas Latifi.

Enquanto isso, Valtteri Bottas vai dirigir na Alfa Romeo ao lado do chinês Guanyu Zhou, após a saída de Antonio Giovinazzi para a Fórmula E.

Calendário da Fórmula 1 em 2022

Bahrein, país do Oriente Médio, é a primeira parada da nova temporada da Fórmula 1. É onde serão dados os primeiros passos de uma nova competição, com os pilotos traçando os seus objetivos e as principais estratégias dentro das pistas em busca do troféu.

Também aparecem no calendário as etapas de Interlagos, no Brasil, além da estreia de Miami, nos Estados Unidos. Por outro lado, as provas de Austrália, Canadá, Singapura e Japão estarão de volta depois de serem canceladas por conta da pandemia em 2021.

Confira o calendário completo da Fórmula 1 em 2022.

GP de Bahrein – 18 a 20 de março de 2022 no Circuito Internacional do Bahrein

GP da Arábia Saudita – 25 a 27 de março no Circuito Internacional de Jeddah

GP da Austrália – 08 a 10 de abril no Circuito de Albert Park

GP de Emilia Romagna – 22 a 24 de abril no Autódromo Enzo e Dino Ferrari

GP de Miami – 06 a 08 de maio no Miami Gardens

GP da Espanha – 20 a 22 de maio no Circuito da Catalunha

GP de Monaco – 27 a 29 de maio no Circuito de Mônaco

GP de Azerbaijão – 10 a 12 de junho no Circuito Urbano de Baku

GP do Canadá – 17 a 19 de junho no Circuito Gilles Villeneuve

GP da Grã-Bretanha – 01 a 03 de julho no Circuito de Silverstone

GP da Áustria – 08 a 10 de julho no Red Bull Ring

GP da França – 22 a 24 de julho no Circuito Paul Ricard

GP da Hungria – 29 a 31 de julho no Hungaroring

GP da Bélgica – 26 a 28 de agosto no Circuito de Spa-Francorchamps

GP da Holanda – 02 a 04 de setembro no Circuito de Park Zandvoort

GP da Itália – 09 a 11 de setembro no Circuito de Monza

GP da Rússia – 23 a 29 de setembro no Autódromo de Sóchi

GP de Singapura – 30 de setembro a 02 de outubro no Circuito Urbano de Marina Bay

GP do Japão – 07 a 09 de outubro no Circuito de Suzuka

GP dos Estados Unidos – 21 a 23 de outubro no Circuito das Américas

GP do México – 28 a 30 de outubro no Autódromo Hermanos Rodríguez

GP do Brasil – 11 a 13 de novembro no Autódromo José Carlos Pace

GP de Abu Dhabi – 18 a 20 de novembro no Circuito de Yas Marina

Max Verstappen é campeão da Fórmula 1 em 2021

Assim como foi o campeonato, a última corrida do ano, o Grande Prêmio de Abu Dhabi, também foi tensa com a disputa entre Lewis Hamilton e Max Verstappen. Os dois pilotos chegaram para a última etapa empatados na pontuação, com 369.5 pontos cada.

Hamilton, da Mercedes, dominou a corrida em todas as voltas, mesmo depois de ficar por algumas voltas atrás de Sérgio Perez, companheiro de Verstappen da Red Bull, até o mexicano parar no box. Porém, faltando simplesmente seis corridas para acabar o campeonato, Nicholas Latifi, da Williams, acabou batendo o carro e Safety Car precisou entrar na pista.

Com a paralisação, Verstappen aproveitou para trocar os pneus enquanto Lewis permaneceu na pista. Depois, faltando somente uma volta para o fim, o Safety Car deixou a pista e o holandês conseguiu ultrapassar o adversário para ganhar o torneio, o primeiro da sua carreira.

