Internazionale x Milan: veja como foi o clássico italiano deste sábado

Equipe visitante garantiu a vitória com dois gols de Ibrah, que retornou ao time depois de se recuperar da covid-19

Internazionale x Milan – No clássico conhecido como Derby de Milão, o Milan garantiu a vitória por 2 a 1 contra a Internazionale neste sábado (17), no Estádio Giuseppe Meazza, pela 4ª rodada do Campeonato Italiano.

Ibrah, recuperado da covid-19, marcou os dois gols. Lukaku descontou.

Assim, o Milan é líder do campeonato, com doze pontos. Já a Inter ocupa o 6º lugar, com sete.

Veja como foi o jogo deste sábado (17).

Como foi a partida entre Internazionale x Milan?

Jogando em casa, a Inter saiu na frente tendo oportunidade de marcar com Hakimi, mas sem sucesso.

Entretanto, os visitantes logo reagiram. Aos 11 minutos, Ibrah foi derrubado na área por Kolarov e o árbitro assinalou pênalti. Na cobrança, o goleiro Handanović defendeu, mas no rebote o sueco marcou.

Contudo, mesmo à frente do placar, Ibrah ainda conseguiu ampliar a vantagem para o Milan aos 16 minutos ao receber cruzamento de Leão.

O time da casa conseguiu diminuir com Lukaku, assim, deixando o placar em 2 a 1. Além disso, seguiu até o fim da primeira etapa assustando os rivais com Hakimi, Brozovic e Lautaro.

No segundo tempo, os times queriam mais. Leão apareceu para levar perigo à área defensiva da Inter, com Handanović tendo que realizar grandes defesas.

Do outro lado, Vidal e Hakimi foram para cima, mas não conseguiram finalizar. Entretanto, os anfitriões receberam um pênalti após Lukaku ser derrubado, mas com o auxílio do VAR, foi retirado.

Com o apito final, assim, a partida ficou em 2 a 1 para o Milan.

Confira as escalações:

Milan: Donnarumma; Calabria, Kjær, Romagnoli, Hernández; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Çalhanoğlu, Leão; Ibrahimović.

Inter: Handanović; D’Ambrosio, de Vrij, Kolarov; Hakimi, Vidal, Brozović, Perisić; Barella; Lukaku, Martinez.

Próximo desafio das equipes

Ambos os clubes possuem compromissos em competições europeias durante a semana.

Na Liga Europa, o Milan, no grupo H, visita o Celtic na quinta-feira (22), às 16h, pela 1ª rodada da fase de grupos.

Ademais, na Liga dos Campeões, a Internazionale, pelo grupo B, recebe o Borussia Mönchengladbach na quarta-feira (21), às 16h, também pela 1ª rodada da fase de grupos.