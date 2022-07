Quem é o jogador com maior salário do mundo? Veja o ranking dos maiores salários

A cifras astronômicas no mundo do futebol são cada vez mais comuns, mas alguns valores chegam a chocar. Ao renovar contrato com o Paris Saint-Germain, Mbappé ultrapassou Messi no ranking e se tornou o jogador com maior salário do mundo – pelo menos até 2022. Outros atletas também recebem cifras bem gordas; veja os números.

Jogador com maior salário do mundo é o Mbappé

Mbappé é o jogador com maior salário do mundo, em 2022. Em maio desse ano, o jogador francês decidiu rejeitar o convite de ir jogar pelo Real Madrid e permaneceu no Paris Saint-Germain. A renovação do seu contrato lhe deu o título de jogador com maior salário do mundo, ganhando, anualmente, cerca de 50 milhões de euros, o que equivale a 278 milhões de reais.

De acordo com o jornal espanhol “Marca”, a renovação terá validade por três temporadas e o rendimento anual do atleta praticamente dobrou em relação ao que ele ganhava na temporada passada, antes da renegociação. Além de ser o maior salário pago a um jogador de futebol, Mbappé também terá uma bonificação de cerca de 100 milhões de euros pela assinatura do contrato.

O rendimento de Mbappé ultrapassou o dos seus colegas de equipe, Neymar, por exemplo, fatura 49 milhões de euros (R$ 272 milhões) no PSG e Messi, 40 milhões (R$ 222 milhões). Claro que neste caso estamos falando do salário bruto dos jogadores, sem contar o rendimento total com publicidade e outras fontes de renda.

Se for contar o faturamento total, Messi, craque da seleção argentina e detentor de sete Bolas de Ouro, foi eleito pela Forbes, em 2021/2022, como o jogador que mais ganhou dinheiro no planeta, recebendo cerca de 130 milhões de dólares, o equivalente a aproximadamente 668 milhões de reais. À essa conta soma inclui-se salário, prêmios, publicidade, merchandising e outros faturamentos.

Mbappé é o jogador com maior salário do mundo, verdade. E para fechar o pódio vem Neymar em segundo lugar no ranking e Messi em terceiro. Os três craques fazem parte do elenco do Paris Saint-Germain.

Seguindo a lista desse ranking, o quarto jogador com maior salário do mundo é Gareth Bale, do Real Madrid. O ponta-direita recebe do clube cerca de 34 milhões de euros por ano, o equivalente a 189 milhões de reais.

Para fechar o top 5, vem Cristiano Ronaldo. O atleta do Manchester United recebe em torno de 31,6 milhões de euros por ano (R$ 175 milhões). Apesar de ser apenas o quinto jogador com maior salário do mundo, CR7 tem a segunda posição no ranking da Forbes de jogador que mais ganhou dinheiro em 2021/2022, isso, claro, a quantidade de publicidade e campanhas de merchandising feitas ao longo do ano. O atleta lucrou cerca de US$ 115 milhões, (R$ 590,8 milhões).

Veja a lista completa de jogadores de futebol com maiores salários do mundo

1 – Kylian Mbappé (PSG): 50 milhões de euros/ano

2 – Neymar (PSG): 49 milhões de euros/ano

3 – Lionel Messi (PSG): 40,5 milhões de euros/ano

4 – Gareth Bale (Real Madrid): 34 milhões de euros/ano

5 – Cristiano Ronaldo (Manchester United): 31,6 milhões de euros/ano

6 – Andrés Iniesta (Vissel Kobe): 31 milhões de euros/ano

7 – Erling Haaland (Manchester City): 30,7 milhões de euros/ano

8 – Eden Hazard (Real Madrid): 30 milhões de euros/ano

9 – Kevin de Bruyne (Manchester City): 24,7 milhões de euros/ano

10 – Karim Benzema (Real Madrid): 24 milhões de euros/ano | Oscar (Shanghai Port) 24 milhões de euros/ano

Carreira de Mbappé, jogador com maior salário do mundo:

A pouca idade não esconde o talento de Kylian Mbappé. Aos 24 anos, o atleta já tem cinco Campeonatos Franceses, três Copas da França, duas Copas da Liga Francesa, duas Supercopas, uma Liga das Nações e uma Copa do Mundo na conta, o que o torna um dos maiores sucessos do futebol mundial. Mbappé é considerado um dos melhores jogadores do mundo na fase atual.

A carreira do jovem jogador francês já começou quebrando recordes. Com menos de 17 anos, o atleta estreou em um jogo contra o também time francês Caen, e quebrou o recorde de Thierry Henry, sendo o jogador mais jovem a participar de uma partida oficial com a equipe profissional do Monaco.

Também foi na equipe do Monaco que Mbappé começou a escrever sua história. Em 2016 marcou o primeiro gol, se tornando o jogador mais jovem a fazer gol na história do clube. Não demorou muito e no fim daquele ano já fez o primeiro hat-trick (três gols em uma só partida), garantindo a vitória do time por uma goleada de 7×0 em cima do Rennes.

Seu talento logo despertou o interesse de equipes maiores, como foi o caso do Paris Saint-Germain, que fechou contrato com o francês em 2017. Nesse ano também, Mbappé garantiu a participação na Seleção Francesa, substituindo Payet nos minutos finais nas eliminatórias da Copa do Mundo.

Foi em 2018, no Mundial da Rússia, que Mbappé foi revelado, de fato, ao mundo. Sua participação na Copa foi equiparada ao rei do futebol, Pelé, quando o jogador se tornou o segundo adolescente a marcar em final de Copa do Mundo na história. Mbappé foi eleito a revelação do torneio e visto como o futuro do futebol francês e mundial.

Only the second teenager to have scored a goal in a #WorldCupFinal! Welcome to the club, @KMbappe – it's great to have some company! // O segundo adolescente a marcar um gol em uma final de #CopaDoMundo! Bem-vindo ao clube, Kylian – é ótimo ter a sua companhia! https://t.co/g8b2gLTy7B — Pelé (@Pele) July 15, 2018

Jogador brasileiro com maior salário no mundo

Não é segredo que Neymar é o brasileiro jogador com maior salário do mundo. Seguindo o ranking nacional vem o Oscar, atualmente no Shanghai SIPG, que ostenta um salário de 24 milhões de euros anuais, o equivalente a R$ 133 milhões. O brasileiro assume a 10 posição de jogador com maior salário do mundo, empatado com Karim Benzema.

A lista segue com Marquinhos, zagueiro brasileiro do Paris Saint-Germain (PSG). O atleta fatura cerca de 14,5 milhões de euros por ano, equivalente a 80 milhões de reais.

Outros dois atletas nacionais também recebem salários grandiosos. São eles: Fabinho e Roberto Firmino, os brasileiros jogam no Liverpool, da Inglaterra. Cada um fatura 11,5 milhões de euros, algo próximo a 64 milhões de reais.

Vale destacar que, após a renovação de contrato feita com o Real Madrid ao final da temporada 2021/2022, Vinícius Jr. se tornou, entre os brasileiros, um jogador com um dos maiores salários do mundo. O novo contrato garante ao jovem 10 milhões de euros anuais, cerca de 55 milhões de reais por ano. Lembrando que todos esses valores na lista correspondem ao salário bruto de cada jogador, fora os patrocínios, merchandising e outros tipos de faturamento.

