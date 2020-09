Jogadores mais caros do Brasileirão: Flamengo domina a lista

A escalação mais valiosa do Brasileirão de 2020 é dominada pelo Flamengo, assim como a lista dos 10 dos jogadores mais caros do torneio

A escalação mais valiosa do Brasileirão de 2020 é dominada pelo Flamengo, assim como a lista dos 10 dos jogadores mais caros do torneio. Afinal, de acordo com o site Transfermarkt, especializado em valores de mercado no futebol, o rubro-negro carioca conta com o elenco mais valorizado do país, avaliado em 122 milhões de euros (R$ 775 milhões).

Jogadores mais caros do Brasileirão

No entanto, o atleta que lidera a lista dos jogadores mais caros do Brasileirão não pertence ao Flamengo, mas sim ao Palmeiras. O alviverde, com elenco avaliado em 104 milhões de euros, é o segundo colocado na lista dos times mais valiosos do Brasil. Por fim, o Grêmio também se destaca no ranking. Confira o top 10 a seguir.

Gabriel Veron (Palmeiras)

Avaliado em 25 milhões de euros (R$ 159 milhões) pelo site Transfermarkt, o atacante de 18 anos é considerado o jogador mais caro do Brasileirão. Mas, por conta de uma sequência de lesões, ainda tem poucos jogos entre os profissionais do Palmeiras. Foi o suficiente para alimentar as esperanças da torcida. Além disso, Gabriel Veron foi eleito o melhor jogador da Copa do Mundo Sub-17 no ano passado, quando o Brasil ficou com o título.

Matheus Henrique (Grêmio)

O meia de 22 anos tem valor de mercado estimado em 20 milhões de euros (R$ 127 milhões). Já convocado para as seleções brasileiras sub-23 e até mesmo para a principal, tem lugar consolidado entre os titulares do Grêmio. Matheus foi revelado pelo São Caetano. Em 2018, o time gaúcho comprou 70% dos seus direitos por pouco menos de R$ 1 milhão. Com grandes clubes estrangeiros de olho, Matheus Henrique já avisou que nunca escondeu o “sonho de jogar na Europa”.

Gabriel Barbosa (Flamengo)

Quando deixou o Benfica para voltar ao Santos, em 2018, Gabriel Barbosa tinha menos da metade do seu valor de mercado atual, avaliado em 20 milhões de euros. Mas o sucesso no Flamengo, onde conquistou títulos como a Libertadores, fez com que Gabigol se consolidasse como um dos jogadores mais caros do Brasileirão. Assim, para ficar com ele em definitivo, o Flamengo pagou à Internazionale cerca de 17,5 milhões de euros, fazendo dele o jogador mais caro já contratado por um clube brasileiro.

De Arrascaeta (Flamengo)

Assim como Gabriel Barbosa, o meia uruguaio de 26 anos viu seu preço disparar depois das boas atuações nas campanhas vitoriosas do Flamengo ao longo de 2019. Atualmente, De Arrascaeta vale 15 milhões de euros, segundo o Transfermarkt. Valor praticamente idêntico ao que foi pago ao Cruzeiro por sua contratação em 2019, na segunda maior transferência do futebol brasileiro. Naquela época, no entanto seu valor de mercado era duas vezes menor.

Gerson (Flamengo)

O volante de 23 anos revelado pelo Fluminense passou por Roma e Fiorentina antes de ser repatriado pelo Flamengo, em 2019. O clube carioca pagou cerca de 12 milhões de euros, no que se tornou a quarta contratação mais cara de um clube brasileiro. Titular absoluto do rubro-negro, Gerson agora vale 14 milhões de euros (R$ 89 milhões) e desperta interesse de clubes europeus como o Benfica, do técnico Jorge Jesus.

Pedro (Flamengo)

Assim como Gerson, o atacante tem 23 anos, foi revelado pelo Fluminense e passou pela Fiorentina antes de ser contratado pelo Flamengo no começo de 2020. No entanto, ele está emprestado ao clube carioca. Caso queira comprar seus direitos, o rubro-negro deverá desembolsar algo em torno de 12 milhões de euros (R$ 76 milhões), valor de mercado que coloca Pedro entre os jogadores mais caros do Brasileirão.

Gabriel Menino (Palmeiras)

Convocado pelo técnico Tite para defender a seleção brasileira na primeira rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022, o meia de 19 anos está avaliado em 10 milhões de euros (R$ 63 milhões).

Jean Pyerre (Grêmio)

Cobiçado pelo Palmeiras, o meia-atacante de 22 anos joga no Grêmio desde a infância e vem sendo tratado como inegociável pelo clube gaúcho. Atualmente, seu valor de mercado está estimado em 9 milhões de euros (R$ 57 milhões).

Pepê (Grêmio)

O atacante de 23 anos foi o substituto imediato de Everton Cebolinha no Grêmio. No entanto, pode ser o próximo a deixar o time. Afinal, o jogador já recebeu uma proposta do Wolverhampton, da Inglaterra, mas o Grêmio recusou. Assim como o companheiro Jean Pyerre, Pepê está avaliado em 9 milhões de euros.

Marcos Paulo (Fluminense)

O atacante de 19 anos formado em Xerém é considerado uma das principais promessas do Fluminense. Avaliado em 9 milhões de euros, Marcos Paulo está na mira do Olympique de Marselha, da França.

Patrick de Paula (Palmeiras)

Decisivo na reta final do Campeonato Paulista, o volante possui valor de mercado na casa dos 9 milhões de euros e fecha a escalação dos jogadores mais caros do Brasileirão. Ao montar o esquema 4-4-2, no entanto, ele fica de fora. Assim, para compor a defesa, jogadores como Arana, Rodrigo Caio e Guga aparecem no campinho ideal sugerido pelo site Transfermarkt.