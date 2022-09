Jogo da Serena Williams hoje no US Open: horário e onde assistir (02/09)

Pela terceira rodada do simples feminino, o jogo da Serena Williams hoje vai ser contra a australiana Ajla Tomljanović, nesta sexta-feira, 02 de setembro, a partir das 20h (horário de Brasília), no US Open, o quarto e último Grand Slam da temporada no tênis. Realizado em Nova York, nos Estados Unidos, confira as principais informações do jogo.

Que horas é o jogo da Serena Williams hoje

O jogo da Serena Williams hoje vai começar às 20h (horário de Brasília), pela terceira rodada do simples feminino no US Open. Com transmissão nos canais da ESPN 2 e SporTV 3, a partida de tênis pode ser assistida em todo o território nacional, disponível somente em operadoras de TV por assinatura. Para o torcedor que é apaixonado pelo esporte, a única possibilidade é ser assinante de ambas as programações.

Não é assinante da TV fechada? Então o torcedor pode assistir através dos serviços de streaming do GloboPlay e Star +. O aplicativo da Globo pode ser acessado no site www.globoplay.globo.com por valores que vão de R$ 24,90 até R$ 86,90 ao mês.

Para o Star +, a plataforma pode ser encontrado em www.starplus.com por pacotes que vão de R$ 32,90 até R$ 55,90 por mês.

Horário: 20h (Horário de Brasília)

Onde assistir: ESPN 2, SporTV 3, Star + e GloboPlay

Onde é o US Open: Nova York, cidade dos Estados Unidos

Chaveamento de Serena Williams no US Open 2022

Com o chaveamento já definido, a veterana Serena Williams já sabe qual é o caminho que tem de percorrer para chegar até a grande final da competição, o Grand Slam de US Open em 2022.

Serena venceu Danka Kovinić na primeira rodada, enquanto na segunda rodada superou Anett Kontaveit na competição. Agora, a tenista terá de vencer a australiana Ajla Tomljanović para alcançar as oitavas de final.

Confira qual é o chaveamento do US Open e o caminho de Serena.

PRIMEIRA RODADA:

Danka Kovinić 0 x 2 Serena Williams

SEGUNDA RODADA:

Serena Williams 3 x 1 Anett Kontaveit

TERCEIRA RODADA:

Serena Williams x Ajla Tomljanović

OITAVAS DE FINAL:

Serena Williams x Ludmilla Samsonova ou Aleksandra Krunic

Entenda como funciona o US Open, o Grand Slam de tênis

De todos os quatro Grand Slams de tênis na temporada, o US Open é sempre o último no calendário. Realizado nos Estados Unidos, é um dos mais famosos e desejados torneios do esporte em todo o mundo, principalmente pelos tenistas iniciantes na modalidade.

A primeira etapa é a qualificatória, realizada na última semana de agosto para definir quais atletas novatos garantem a chance de disputarem a competição. Depois, o sorteio com os cabeças de chave, seguindo a ordem de cada tenista masculino e feminino segundo o ranking mundial do momento, é realizado para definir o chaveamento do US Open na temporada.

A competição tem a disputa do simples masculino e feminino, duplas masculinas, femininas e mistas e por fim as categorias juniores, cadeirantes e seniores. Na primeira fase, três rodadas são realizadas até a definição dos classificados. Daí começa o mata-mata com as oitavas de final, quartas, semifinais, e a tão esperada final em cada modalidade.

