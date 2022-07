Jogo do Djokovic em Wimbledon 2022: onde assistir e horário (03/07)

Ansioso para assistir ao jogo do Djokovic em Wimbledon 2022 hoje? O tenista sérvio enfrenta o holandês Tim van Rijthoven neste domingo, 3 de julho, pelas oitavas de final do torneio na grama, a partir das 12h45 (horário de Brasília), em Londres, na Inglaterra. Com muita qualidade em quadra, saiba onde assistir ao vivo o jogo.

Quem vencer o confronto deste domingo vai enfrentar Jannik Sinner ou Carlos Alcaraz nas quartas de final de Wimbledon, terceiro Grand Slam da temporada do tênis.

Jogo do Djokovic em Wimbledon 2022 hoje

Horário: 12h45 (Horário de Brasília)

Onde assistir jogo do Djokovic em Wimbledon 2022: ESPN 2, SporTV 3, Globo Play e Star +

Os canais da ESPN 2 e SporTV 3 transmitem o jogo do Djokovic em Wimbledon 2022 hoje, domingo em 3 de julho, a partir das 12h45 (horário de Brasília), nas oitavas do torneio de tênis na grama.

Sem transmissão em canais abertos, o único meio de assistir o jogo de hoje é nos canais ESPN e SporTV, disponíveis apenas em operadoras de TV por assinatura. O torcedor pode assistir de qualquer lugar do Brasil.

Para aquele torcedor que prefere assistir online, os streaming Star + e Globo Play são as opções. As plataformas estão disponíveis para celular, tablet e computador por assinatura.

Chaveamento de Novak Djokovic em Wimbledon 2022

Para manter o seu título em Wimbledon, Djokovic deve manter o foco e a dedicação em quadra até alcançar a grande final do torneio. Na temporada, o tenista já venceu o sul-coreano Kwon Soon-woo na primeira rodada e depois o australiano Thanasi Kokkinakis na segunda rodada.

Na terceira fase, o sérvio encontrou um conterrâneo. Trata-se do jovem Miomir Kecmanovic, de apenas 22 anos. Porém, colocando a experiência à mostra e sem maiores problemas, Djoko venceu por três sets a zero.

Se Djokovic vencer o holandês Tim van Rijthoven e avançar das oitavas, aí vai enfrentar Jannik Sinner ou Carlos Alcaraz.

Confira o chaveamento:

Novak Djokovic x Tim van Rijthoven (O1)

Jannik Sinner x Carlos Alcaraz (O2)

Vencedor O1 x Vencedor O2 – QUARTAS DE FINAL

Qual é a premiação de Wimbledon 2022?

O campeão do simples feminino e masculino vai faturar o total de 2 milhões de libras cada, ou R$12 milhões na cotação de julho, até a conta bancária no fim do torneio. Os campeões do Grand Slam também levam para a casa o belo troféu.

A organização do torneio de Wimbledon optou por aumentar a premiação este ano, desde a primeira fase até a final, exigindo maior esforço dos tenistas e muito mais garra para brigar em cada uma das etapas.

Os finalistas recebem 6 milhões de reais na cotação de junho e julho de 2022, com a derrota fazendo-os embolsarem o total de R$307 mil.

No ano passado, o valor entregue aos vencedores foi de £ 1,700,000.