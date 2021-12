Jogos de hoje, sexta-feira: onde assistir esportes ao vivo na TV – 31/12

Uma programação com futebol nacional e internacional nesta quinta-feira, 30 de dezembro de 2021, promete trazer diferentes partidas de campeonatos durante todo o dia para o torcedor acompanhar. Dessa maneira, saiba quais são os jogos de hoje ao vivo para assistir seguindo o horário de Brasília.

Jogos de hoje, sexta-feira, ao vivo

Os principais campeonatos de futebol no Brasil chegaram ao fim, sendo apenas as competições regiões e os torneios internacionais que continuam em todo o vapor. Na Inglaterra, o futebol inglês continua com as partidas até o começo do próximo ano, sendo o chamado Boxing Day, um especial de Natal e Ano Novo com partidas acontecendo.

Dessa maneira, selecionamos uma programação completa com horários, eventos e onde assistir ao vivo cada um deles para o torcedor não perder nada e nenhum lance. Assim, confira os jogos de hoje e onde assistir ao vivo.

Campeonato Espanhol

Valencia x Espanyol – 12h15 – ESPN Brasil e Star +

Campeonato Espanhol Segunda Divisão

Oviedo x Ponferradina – 10h – Star +

Eibar x Real Sociedad B – 12h15 – Star +

Campeonato Chinês

Henan Songshan x Wuahn FC – 08h30 – OneFootball

NBA – Basquete

Phoenix Suns x Boston Celtics – 15h – NBA League Pass

Chicago Bulls x Indiana Pacers – 17h – NBA League Pass

Dallas Mavericks x Sacramento Kings – 20h – NBA League Pass

Miami Heat x Houston Rockets – 21h – NBA League Pass

Atlanta Hawks x Cleveland Cavaliers – 21h30 – NBA League Pass

Los Angeles Clippers x Toronto Raptors – 21h30 – NBA League Pass

San Antonio Spurs x Memphis Grizzlies – 22h – NBA League Pass

New York Knicks x Oklahoma City Thunder – 22h – NBA League Pass

Minnesota Timberwolves x Utah Jazz – 23h – NBA League Pass

Portland Trail Blazers x Los Angeles Lakers – 00h30 – NBA League Pass

Atletismo – Jogos de hoje ao vivo

Corrida de São Silvestre – 07h30 – Globo e TV Gazeta

NCAA Futebol Americano

Rutgers x Wake Forest – 13h – ESPN 2

High Point x Kentucky – 14h – Star +

Alabama x Cincinnati – 17h30 – ESPN 2

Michigan x Georgia – 21h30 – ESPN 2

NHL – Hóquei no gelo

Edmonton Oilers x New Jersey Devils – 15h – Star +

Anaheim Ducks x Vegas Golden Knights – 17h – Star +

New York Rangers x Tampa Bay Lightning – 21h – Star +

Washignton Capitals x Detroit Red Wings – 21h30 – Star +

