Jogos Pan-Americanos 2023 vão passar na Globo? Onde assistir

Os Jogos Pan-Americanos começaram na sexta-feira, 20 de outubro, em Santiago, Chile. Neste ano, a transmissão será feita exclusivamente pela web via dois canais do YouTube. A Rede Globo chegou a negociar os direitos com a Panam, responsável pela competição, mas alguns impeditivos deixaram a emissora de fora do cobertura.

O DCI te explica onde e como acompanhar os atletas brasileiros nos próximos dias.

Qual emissora vai transmitir os jogos Pan-americanos 2023?

A boa notícia para o torcedor é que os jogos Pan-americanos será transmitida pelo Canal Olímpico do Brasil e Cazé TV, ambos disponíveis gratuitamente pela internet. A Globo não irá exibir os Jogos Pan Americanos neste ano e se limitará a exibir os destaques do dia ao longo dos noticiários da emissora.

O público pode optar entre os dois canais no YouTube para acompanhar os jogos Pan-Americanos. Quem preferir assistir pelo Canal Olímpico do Brasil só precisa seguir os passos:

Passo 1: acesse o YouTube pelo navegador de seu smartphone ou computador. Se preferir, baixe o aplicativo disponível para iOS ou Android.

Passo 2: procure pelo Canal Olímpico do Brasil na aba de busca. Você irá encontrar o canal também pelo nome "Time Brasil".

Passo 3: clique em 'ao vivo' para visualizar quais modalidades estão sendo exibidas. Clique naquela que você deseja acompanhar e aguarde o início da transmissão em poucos segundos.

Pelo Cazé TV

O Cazé TV também faz a transmissão de algumas modalidades dos Jogos Pan-Americanos. Basta procurar pelo canal no YouTube e seguir os mesmos passos.

A programação da exibição dos jogos será divulgada ao longo dos próximos dias. Por enquanto, o Cazé TV publicou em sua página no Instagram o cronograma do primeiro final de semana de competição.

Além de Casimiro, a transmissão do Cazé TV conta com a participação de dezenas de outros convidados especiais, incluindo repórteres esportivos como Fernanda Gentil. Os comentários serão feitos pelos atletas Serginho, Thiago Pereira, Pedro Scooby, Paulo André, Laís Souza, Karen Jonz, Janeth e Robson Caetano.

Relacionado: Brasil x Cuba vôlei feminino vai passar na Globo?

Por que a Globo não vai transmitir os Jogos Pan-Americanos?

A Rede Globo não adquiriu os direitos de transmissão dos Jogos Pan-Americanos com valor em U$ 10 milhões (cerca de R$ 50 milhões na cotação atual). No entanto, a emissora se recusou a pagar o preço pedido e encerrou as negociações com a Panam, conforme informado pelo jornalista Gabriel Vaquer da Folha de S. Paulo.

Além da Globo, a Record também já foi a responsável pela transmissão dos jogos em 2011, 2015 e 2019, mas o contrato foi reinscidido durante a pandemia. O valor pago pelos direitos era o mesmo.

Apesar de ter pedido para o Comitê Olímpico Brasileiro mediar as negociações, quem comprou os direitos foi o próprio COB, pela metade do valor pedido inicialmente para a emissora carioca. A transmissão foi repassada para o Cazé TV, comandado pelo streamer Casimiro Miguel, que já exibiu outros torneiros como a Copa do Mundo feminina e masculina.

A Globo fará a cobertura apenas dos Jogos Olímpicos de 2024, mas abriu mão da exclusividade. A emissora também já garantiu os direitos das competições que ocorrem em 2028 e 2032.

Quais são as modalidades do Pan-Americano?

Os jogos Pan-Americanos englobam 58 modalidades diferentes, sendo 47 do programa olímpico e 11 não-Olímpicas. Três delas estreiam neste ano: breaking, escalada e skate. O Brasil tem representantes em todos os esportes presentes na competição.

Além das medalhas, o torneio vale vagas para os jogos de Paris em 2024. São 100 vagas diretas para os que alcançarem o topo do pódio e outras 100 indiretas, ou seja, nas quais os atletas podem se classificar via pontos no ranking ou índice olímpico.

Confira as modalidades de A a Z:

Atletismo

Badminton

Basquete

Basquete 3x3

Beisebol

Boxe

Boliche

Breaking

Canoagem velocidade

Canoagem slalom

Ciclismo BMX

Ciclismo BMX Freestyle

Ciclismo de Estrada

Ciclismo de Pista

Ciclismo Mountain Bike

Escalada Esportiva

Esgrima

Esqui Aquático

Futebol

Ginástica Artística

Ginástica Rítmica

Ginástica Trampolim

Golfe

Handebol

Hipismo Adestramento

Hipismo CCE (Concurso Completo de Equitação)

Hipismo Saltos

Hóquei sobre a grama

Judô

Karatê

Levantamento de Peso

Luta

Maratona Aquática

Nado Artístico

Natação

Patinação Artística em rodas

Patinação de Velocidade inline

Pelota Basca

Pentatlo Moderno

Polo Aquático

Raquetebol

Remo

Softbol

Rugby Sevens

Saltos Ornamentais

Skate

Squash

Surfe

Taekwondo

Tênis

Tênis de Mesa

Tiro com Arco

Tiro Esportivo

Triatlo

Vela

Vôlei

Vôlei de Praia

Wakeboarding

+ Jogos Pan-Americanos Vôlei Masculino 2023: tabela completa