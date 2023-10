Jogos Pan-Americanos Vôlei Masculino 2023: tabela completa

Brasil vai brigar pela medalha de ouro em Santiago, no Chile

Já estão definidos os dois grupos de vôlei masculino para os Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile, que ocorre de 30 de outubro a 4 de novembro. O Brasil tem jogos desafiadores na primeira fase em busca da medalha de ouro - que pode se tornar a quinta em sua história. Confira a programação completa do vôlei e a tabela atualizada.

Grupo do Brasil de vôlei masculino nos Jogos Pan-Americanos

Nos Jogos Pan-Americanos de 2023, a seleção brasileira está no grupo A ao lado de Colômbia, Cuba e México, enquanto o grupo B tem Argentina, Porto Rico, Chile e República Dominicana. Por outro lado, as seleções de Estados Unidos e Canadá desistiram de participar da categoria e por isso não estão na programação.

O vôlei masculino no Pan começa em 30 de outubro, segunda-feira, e vai até 4 de novembro, com a disputa do quinto, sexto e sétimo lugar e por medalhas de bronze, prata e outro. Os jogos foram divididos em quatro horários diferentes durante o dia.

O Brasil busca a quinta medalha de ouro, enquanto Cuba, o maior detentor de ouro na modalidade, quer a sua sexta medalha. Em 2019, em Lima, a Seleção Brasileira subiu ao pódio para ganhar a medalha de bronze, enquanto Cuba ficou com a prata.

GRUPO A: Brasil, Colômbia, Cuba e México

GRUPO B: Argentina, Porto Rico, Chile e República Dominicana

Veja a programação dos jogos do Brasil vôlei feminino nos Jogos Pan-Americanos 2023

Tabela Pan-Americanos em Santiago

As seleções entram em quadra para jogar o Pan-Americano de Santiago em 30 de outubro, com a primeira rodada da fase de grupos. Os participantes de cada grupo se enfrentam em turno único, por três rodadas, onde os dois melhores avançam para a semifinal e as outras equipes vão brigar pelas outras posições sem medalhas.

Todos os jogos do Pan serão transmitidos pelo serviço de streaming Canal Olímpico do Brasil e gratuitamente nos canais CazéTV e Time Brasil no Youtube.

Confira a seguir a tabela completa do vôlei masculino nos Jogos do Pan, em Santiago, publicada pelo portal Olympics.

PRIMEIRA RODADA | Jogos Pan-Americanos Vôlei Masculino

Brasil x Colômbia

Segunda-feira, 30/10 às 10h30

Arena Parque O'Higgins, em Santiago

Onde assistir: Youtube CazéTV e Time Brasil e Canal Olímpico do Brasil

Cuba x México

Segunda-feira, 30/10 às 13h30

Arena Parque O'Higgins, em Santiago

Onde assistir: Youtube CazéTV e Time Brasil e Canal Olímpico do Brasil

Argentina x Porto Rico

Segunda-feira, 30/10 às 17h30

Arena Parque O'Higgins, em Santiago

Onde assistir: Youtube CazéTV e Time Brasil e Canal Olímpico do Brasil

Chile x República Dominicana

Segunda-feira, 30/10 às 20h30

Arena Parque O'Higgins, em Santiago

Onde assistir: Youtube CazéTV e Time Brasil e Canal Olímpico do Brasil

SEGUNDA RODADA | Jogos Pan-Americanos Vôlei Masculino

Cuba x Colômbia

Terça-feira, 31/10 às 10h30

Arena Parque O'Higgins, em Santiago

Onde assistir: Youtube CazéTV e Time Brasil e Canal Olímpico do Brasil

Brasil x México

Terça-feira, 31/10 às 13h30

Arena Parque O'Higgins, em Santiago

Onde assistir: Youtube CazéTV e Time Brasil e Canal Olímpico do Brasil

Argentina x República Dominicana

Terça-feira, 31/10 às 17h30

Arena Parque O'Higgins, em Santiago

Onde assistir: Youtube CazéTV e Time Brasil e Canal Olímpico do Brasil

Chile x Porto Rico

Terça-feira, 31/10 às 10h30

Arena Parque O'Higgins, em Santiago

Onde assistir: Youtube CazéTV e Time Brasil e Canal Olímpico do Brasil

TERCEIRA RODADA | Jogos Pan-Americanos Vôlei Masculino

Brasil x Cuba

Quarta-feira, 01/11 às 10h30

Arena Parque O'Higgins, em Santiago

Onde assistir: Youtube CazéTV e Time Brasil e Canal Olímpico do Brasil

México x Colômbia

Quarta-feira, 01/11 às 13h30

Arena Parque O'Higgins, em Santiago

Onde assistir: Youtube CazéTV e Time Brasil e Canal Olímpico do Brasil

Porto Rico x República Dominicana

Quarta-feira, 01/11 às 17h30

Arena Parque O'Higgins, em Santiago

Onde assistir: Youtube CazéTV e Time Brasil e Canal Olímpico do Brasil

Chile x Argentina

Quarta-feira, 01/11 às 20h30

Arena Parque O'Higgins, em Santiago

Onde assistir: Youtube CazéTV e Time Brasil e Canal Olímpico do Brasil

QUARTAS DE FINAL:

2º do grupo B x 3º do grupo A

Quinta-feira, 02/11 às 10h30

Arena Parque O'Higgins, em Santiago

Onde assistir: Youtube CazéTV e Time Brasil e Canal Olímpico do Brasil

2º do grupo A x 3º do grupo B

Quinta-feira, 02/11 às 13h30

Arena Parque O'Higgins, em Santiago

Onde assistir: Youtube CazéTV e Time Brasil e Canal Olímpico do Brasil

SEMIFINAL

Disputa pelo quinto e sexto lugar

Sexta-feira, 03/11 às 10h30

Arena Parque O'Higgins, em Santiago

Onde assistir: Youtube CazéTV e Time Brasil e Canal Olímpico do Brasil

Disputa pelo quinto e sexto lugar

Sexta-feira, 03/11 às 13h30

Arena Parque O'Higgins, em Santiago

Onde assistir: Youtube CazéTV e Time Brasil e Canal Olímpico do Brasil

SEMIFINAL | Jogos Pan-Americanos Vôlei Masculino

Sexta-feira, 03/11 às 17h30

Arena Parque O'Higgins, em Santiago

Onde assistir: Youtube CazéTV e Time Brasil e Canal Olímpico do Brasil

Vencedor das quartas 1 x Vencedor das quartas 2

Sexta-feira, 03/11 às 20h30

Arena Parque O'Higgins, em Santiago

Onde assistir: Youtube CazéTV e Time Brasil e Canal Olímpico do Brasil

FINAL | Jogos Pan-Americanos Vôlei Masculino

Disputa pelo sétimo lugar

Sábado, 04/11 às 10h

Arena Parque O'Higgins, em Santiago

Onde assistir: Youtube CazéTV e Time Brasil e Canal Olímpico do Brasil

Disputa pelo quinto lugar

Sábado, 04/11 às 13h

Arena Parque O'Higgins, em Santiago

Onde assistir: Youtube CazéTV e Time Brasil e Canal Olímpico do Brasil

Perdedor da semifinal 1 x Perdedor da semifinal 2

Sábado, 04/11 às 17h

Arena Parque O'Higgins, em Santiago

Onde assistir: Youtube CazéTV e Time Brasil e Canal Olímpico do Brasil

Vencedor da semifinal 1 x Vencedor da semifinal 2

Sábado, 04/11 às 20h

Arena Parque O'Higgins, em Santiago

Onde assistir: Youtube CazéTV e Time Brasil e Canal Olímpico do Brasil

Quem vai ser o técnico do Brasil no Pan?

Com o pedido de demissão de Renan Dal Zotto, a Seleção Brasileira de vôlei masculino será comandada pelo interino Giuliano Ribas, integrante da ex-comissão técnica de Renan durante o Pré-Olímpico no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro.

Juba, como é conhecido, terá ao seu lado os auxiliares serão Ricardo Tabach e Maurício Thomas. Ele é formado em Educação Física e trabalha com voleibol há 30 anos, com passagens por Rexona/Ades como auxiliar de estatísticas e com breve trabalho no vôlei de praia em 2004. Já em 2010, retornou para a quadra para trabalhar ao lado de Bernardinho na CBV, como auxiliar técnico.

Renan já havia feito a convocação dos atletas para os Jogos Pan-Americanos. A lista inclui o líbero Maique, Darlan, Lukas Bergmann, Adriano, Otávio e Honorato, presentes no Pré-Olímpico deste ano. Outros novos nomes são Judson, Thiery e Thiaguinho.

Veja como ficou a classificação do Pré-Olímpico vôlei masculino em 2023