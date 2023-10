Brasil x Cuba vôlei feminino vai passar na Globo?

A Seleção Brasileira entra em quadra neste sábado, 21 de outubro, pela primeira rodada dos Jogos Pan-Americanos e as primeiras adversárias serão as cubanas. O jogo começa às. 10h30 (horário de Brasília) e terá transmissão ao vivo e de graça; veja onde assistir.

Transmissão jogo do Brasil de vôlei feminino hoje

A TV Globo não transmite o jogo do Brasil Cuba de vôlei feminino hoje, mas o público pode acompanhar a partida em tempo real pelo canal do Cazé TV e Time Brasil, ambos no Youtube.

Nenhuma emissora de TV aberta vai exibir as disputas neste ano. Até 2019, a Record era dona dos diretos de transmissão, mas abriu mão da exclusividade durante a pandemia.

Mas a boa notícia é que todos os jogos da seleção de vôlei, feminino e masculino, terão cobertura ao vivo pelos canais.

Próximos jogos do Brasil

Veja os próximos jogos da seleção brasileira de vôlei feminino. Depois de Cuba, o time vai enfrentar a Argentina e depois Porto Rico. As brasileiras precisam das três vitórias para avançar no torneio.

Brasil x Cuba - 1ª rodada

Data: sábado, 21 de outubro

Horário: 10h30 (de Brasília)

Transmissão: Cazé TV e canal Time Brasil no Youtube

Brasil x Argentina - 2ª rodada

Data: domingo, 22 de outubro

Horário: 13h30 (de Brasília)

Transmissão: Cazé TV e canal Time Brasil no Youtube

Brasil x Porto Rico - 3ª rodada

Data: segunda-feira, 23 de outubro

Horário: 10h30 (de Brasília)

Transmissão: Cazé TV e canal Time Brasil no Youtube

Quartas de final Jogos Pan-Americanos 2023

Jogo 1 – 24/10 (terça-feira) – 10h30;

Jogo 2 – 24/10 (terça-feira) – 13h30.

Semifinais Jogos Pan-Americanos 2023

Jogo 1 – 25/10 (quarta-feira) – 17h30;

Jogo 2 – 25/10 (quarta-feira) – 20h30.

Finais Jogos Pan-Americanos 2023

Disputa pelo bronze – 26/10 (quinta-feira) – 17h;

Disputa pelo ouro – 26/10 (quinta-feira) – 20h.

