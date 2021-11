Lewis Hamilton vence em Interlagos e repete gesto de Ayrton Senna

Fã declarado de Ayrton Senna, o britânico Lewis Hamilton venceu o GP de São Paulo 2021 de Fórmula 1 neste domingo, 14, e repetiu o gesto do ex-piloto. Ao cruzar a linha de chegada, o heptacampeão mundial levantou uma bandeira do Brasil e levou os torcedores à loucura no Autódromo de Interlagos.

Lewis Hamilton repete gesto de Ayrton Senna

Em corrida espetacular, Lewis Hamilton venceu o GP de São Paulo 2021 neste domingo, 14, em Interlagos, após largar em décimo lugar. Ao garantir a vitória, o britânico retribuiu todo carinho que recebeu dos fãs brasileiros e repetiu o tradicional gesto de Ayrton Senna.

O piloto ergueu uma bandeira do Brasil ao cruzar a linha de chegada e emocionou os torcedores. O gesto relembrou as vitórias de Senna, que tradicionalmente levantava a bandeira em seus triunfos na categoria. A vitória foi a sexta do britânico na temporada e sua terceira no circuito brasileiro.

O holandês Max Verstappen, da Red Bull, ficou na segunda posição e, Valtteri Bottas, da Mercedes, fechou o top-3. No pódio, Hamilton segurou a bandeira do país tupiniquim e contou com a “invasão” dos torcedores na pista. Em sua entrevista pós a prova, o piloto afirmou que recebeu muito apoio dos brasileiros.

“Eu agradeço as palavras. Estou sentindo o que você sentiu aqui no Brasil, nesse país maravilhoso. Eu tive o apoio dessa torcida maravilhosa. Desde Silverstone eu não recebia tanto apoio. Foi um final de semana muito difícil e esse apoio ajudou muito. Corrida incrível, o Valtteri fez um ótimo trabalho também e conseguimos anotar bons pontos”.

Veja abaixo a comemoração de Ayrton Senna em 93, na pista de Interlagos:

Hamilton vence em Interlagos

Depois de ficar na segunda posição no GP do México, Lewis Hamilton venceu a etapa de Interlagos e ainda repetiu o gesto de Ayton Senna. O heptacampeão largou em 10º, mas precisou apenas de cinco voltas para chegar ao terceiro lugar e botar fogo nas pistas.

Na volta 19, o britânico passou Sergio Perez e assumiu o segundo lugar da corrida. Como de costume, travou batalha com Verstappen até o final da corrida. O heptacampeão mundial conseguiu assumir a ponta na volta 41, quando o atual líder da temporada fez sua segunda parada e voltou em quarto lugar.

No entanto, o holandês recuperou a ponta quando Hamilton foi para os boxes. Na volta 59, o piloto da Mercedes conseguiu ultrapassar seu rival e partiu rumo a sua terceira vitória em Interlagos, a sexta na temporada.