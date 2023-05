Luta de Whindersson Nunes é adiada; confira a nova data

Após nocautear o rapper polonês Filipek nas quartas de final, o humorista Whindersson Nunes vai disputar a semifinal do torneio de boxe entre celebridades da internet High Stakes. No entanto, a luta de Whindersson Nunes contra o britânico King Kenny nas semifinais foi adiada. Confira a nova data e saiba como assistir ao vivo a disputa.

O campeão masculino e feminino do High Stakes vai faturar R$ 1 milhão, o mesmo que US$ 200 mil.

Quando vai ser a luta de Whindersson Nunes no boxe?

A luta de Whindersson Nunes com o britânico King Kenny vai ser no sábado, 01 de julho, na 3 Arena, em Dublin, na Irlanda. A disputa é válida pela semifinal do torneio de boxe High Stakes.

A empresa Kingpyn Boxing, responsável pelo evento, não divulgou o início da competição. No entanto, a luta de Whindersson deve ser a última na programação. Lembrando que a Irlanda está 4 horas à frente de Brasília.

Inicialmente, a luta do humorista estava marcada para 03 de junho, mas a organização remarcou para julho sob o objetivo de garantir mais tempo de preparação para os competidores.

O vencedor do duelo entre Kenny e Whindersson vai para a final.

QUARTAS DE FINAL:

Sábado, 22 de abril na Ovo Arena, em Londres, Inglaterra

SEMIFINAL:

Sábado, 01 de julho na 3 Arena, em Dublin, Irlanda

FINAL:

Sábado, 05 de agosto na 02 Arena, em Londres, Inglaterra

MEN’S SEMI-FINAL MATCHUP 🏆 Following the action from the Quarter-Finals, @whindersson and @KingKennyTv will go toe-to-toe in the semi-finals 🔥#KingpynSF | Saturday July 1st | 3Arena, Dublin | Tickets on sale soon! pic.twitter.com/1A5RHSOQsL — KINGPYN BOXING (@kingpynboxing) May 9, 2023

Quem é o adversário de Whindersson na semifinal?

Whindersson Nunes vai enfrentar na semifinal do High Stakes o influenciador inglês King Kenny, ou Kenny Ojuederie, de 26 anos. Ele nocauteou My Mate Nate nas quartas de final do torneio.

No Youtube, Kenny acumula 2,11 milhões de inscritos e 419 mil seguidores nas redes sociais. Ele ganhou notoriedade na internet ao publicar vídeos de pegadinhas, ganhando a simpatia do público. Kenny também decidiu se aventurar nas artes marciais e, desde então, faz muito sucesso no ringue.

A primeira luta de Kenny foi no ano passado, em 05 de março, contra o youtuber brasileiro “FaZe Temper”, onde em decisão unânime o brasileiro venceu o embate. Kenny também lutou contra “Faze Sensei”, DK Money, Ashley Tebi Rak-Su e My Mate Nate, com três vitórias e duas derrotas no currículo.

Como assistir o torneio de boxe?

O torcedor pode assistir a luta de Whindersson Nunes e o torneio de boxe internacional apenas no pay-per-view do Kingpyn Boxing, empresa responsável por organizar a competição entre influenciadores.

O valor mais barato é de R$ 27,90, enquanto o Premium com qualidade HD é R$ 37,99 e o Watch Party por R$ 47,99. Acesse o site (kingpynboxing.com ou kingpyn.tv), clique em “Buy PPV”, siga o passo a passo e preencha com os dados pessoais da compra.

Nenhuma emissora de televisão vai exibir a luta do humorista. No entanto, dá para assistir o PPV do Kingpyn Boxing no computador ou aplicativo no celular, tablet ou dispositivo com acesso à internet.

Leia também:

Onde assistir Roland Garros 2023: tenistas, horários e como funciona