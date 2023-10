Luta do Charles Do Bronx no UFC 294 foi cancelada?

A mais aguardada revanche pelo cinturão peso-leve entre Charles Do Bronx e o russo Islam Makhachev no UFC 294, em 21 de outubro, não vai mais acontecer. O brasileiro confirmou que está fora da disputa, enquanto a liga de artes marciais já anunciou o substituto para enfrentar o russo em Abu Dhabi.

Por que Charles Do Bronx não vai lutar no UFC 294?

Durante o seu último treino no Brasil, antes de viajar para o local da luta, Charles sofreu uma cabeçada que provocou um corte profundo na sobrancelha, impedindo o atleta de participar da disputa pelo cinturão peso-leve contra Islam Makhachev no próximo dia 21 de outubro.

Em pronunciamento nas redes sociais, Charles do Bronx disse que tomou pontos na sobrancelha e que o corte foi muito fundo, impossibilitando-o de lutar na atual condição. O objetivo do atleta é melhorar 100% para voltar pronto para a próxima luta no UFC, ainda sem data.

Charles perdeu o cinturão em maio de 2022, após não bater o peso exigido pela liga. Mais tarde, em outubro, ele enfrentou Islam mas foi nocauteado no segundo round, sem chances de recuperar o cinturão. Esta seria a revanche entre os dois competidores pelo cinturão leve, mas a lesão tirou o brasileiro da briga.

Confira o pronunciamento de Charles Do Bronx some o cancelamento da luta.

"Eu estou fora do UFC Abu Dhabi, que vai acontecer agora. Hoje no meu último treino aqui no Brasil, para poder viajar, acabei sofrendo uma cabeçada no meu treino. Abriu um corte muito fundo, tomei oito ou nove pontos e é um corte muito fundo para poder lutar, para poder se recuperar nesse pouco tempo que eu tenho e para fazer uma grande luta.

A gente decidiu sair da luta, e poder ficar 100% pronto para a próxima luta. Todo mundo sabe da importância dessa luta, não é só uma luta, é disputa de título então tem grandes coisas envolvidas, a gente não pode entrar por entrar. Sei que muitos vão julgar, muitos vão falar mas é uma luta muito importante".

Saiba quando é a próxima luta do Alex Poatan no UFC 2023 valendo cinturão

Quem é o substituto de Charles?

O campeão peso-pena Alexander Volkanovski, 35 anos, é quem vai substituir Charles do Bronx na disputa pelo cinturão leve. Após a desistência do brasileiro, o australiano aceitou o convite de Dana White para voar até Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, no próximo sábado, 21 de outubro.

Alexander possui em seu cartel 28 lutas, com 26 vitórias sendo sete no primeiro round e 13 por nocautes, além de duas derrotas no UFC. Ele vem de triunfo contra Rodriguez, em luta realizada no dia 8 de julho deste ano.

Volkanovski e Islam Makhachev se enfrentaram pela primeira vez em fevereiro deste ano, na luta principal do UFC 284, em Perth, na Austrália. O russo levou a melhor após a decisão unânime dos jurados, mantendo o cinturão que tirou de Charles do Bronx.

Antes de lutar contra Islam, o australiano contava com a sequência de 22 lutas sem perder, contra nomes como José Aldo, Brian Ortega, Chad Mendes e Max Holloway, eleito o lutador do ano em 2022. Após a conquista do peso-pena, o lutador decidiu subir de peso e, agora, brigar pelo cinturão do leve, parece o momento perfeito.

Onde assistir o UFC?

No Brasil, todas as lutas do card preliminar e principal do UFC 294 serão transmitidas com exclusividade no UFC Fight Pass, pay-per-view oficial da liga. A Rede Bandeirantes é a dona dos direitos de transmissão do Ultimate Fighting Championship na televisão, mas decidiu que não vai colocar o evento em sua programação.

Para ter acesso completo do conteúdo no Fight Pass é preciso assinar a plataforma. Por R$ 29,90 por mês dá para ver os eventos em tempo real, lutas antigas e até entrevistas exclusivas com os lutadores. É só entrar no www.ufcfightpass.com.br e clicar em 'assine agora'.

O Fight Pass está disponível para assistir no computador, através do navegador, ou aplicativo no celular, tablet e smartv se o aparelho for compatível.

