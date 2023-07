Brasileiro enfrenta o polonês Jan Blachowicz neste sábado, 29 de julho, no UFC 291 nos Estados Unidos

Luta do Poatan hoje vai passar na Band? Onde assistir UFC hoje, 29 de julho

A luta do Poatan vai ser contra o polonês Jan Blachowicz neste sábado, 29 de julho, a partir das 23h, no UFC 291 em sua estreia na divisão peso meio-pesado. Mas vai ser transmitido na Band? Saiba como assistir ao vivo a luta do brasileiro. Poatan perdeu o cinturão peso-médio para Israel Adesanya em abril deste ano e, por isso, a luta deste sábado simboliza a transição para uma nova divisão. Se vencer, o brasileiro vai disputar o cinturão da categoria.

O UFC 291 contará também com a participação dos brasileiros Marcos Pezão, Gabriel Bonfim, Cláudio Ribeiro, Vinicius Salvador e Priscila Cachoeira, veja o card completo do UFC hoje aqui.

Onde vai passar a luta do Poatan hoje?

A Band não vai transmitir na TV aberta a luta do Poatan hoje no UFC contra Blachowicz. O torcedor tem que pagar o pacote do UFC Fight Pass para assistir o evento de artes marciais neste sábado.

O Card Principal começa às 23h, horário de Brasília, portanto a luta do Poatan está programada para começar na madrugada, logo depois do confronto entre Derrick Lewis e o brasileiro Marcos Pezão no octógono.

O UFC 291 acontece em Salt Lake City, em Utah, nos Estados Unidos. Serão onze lutas entre o card preliminar e o principal em diferentes divisões com a luta principal entre Dustin Poirier e Justin Gaethje a disputa pelo cinturão vago 'BMF' no peso-leve.

Card Preliminar - a partir das 20h no UFC Fight Pass

- a partir das 20h no UFC Fight Pass Card Principal - a partir das 23h no UFC Fight Pass

Como sintonizar UFC Fight Pass?

O UFC Fight Pass é um serviço de streaming de artes marciais com lutas ao vivo, documentários, bastidores e entrevistas. O valor a ser pago é de R$ 24,90 por mês e R$ 298.80 ano e funciona em qualquer lugar do território brasileiro.

Acesse www.ufcfightpass.com.br, clique em "assine", escolha em seguida qual plano quer comprar e, na sequência, faça o seu cadastro com a forma de pagamento. Você poderá assistir em qualquer aparelho com internet, desde o celular até a smartv.

As transmissões contam com André Azevedo, os comentaristas Carlão Barreto e a repórter Evelyn Rodrigues, além da presença de ex-atletas do UFC como Demian Maia e Rodrigo Minotauro.

Quem é o adversário de Poatan?

O polonês Jan Blachowicz, de 40 anos, é o adversário de Alex Poatan neste sábado, em sua estreia na nova divisão da liga de artes marciais. Jan é ex-campeão dos pesos meio-pesados e um dos grandes nomes da categoria, um rival à altura para Poatan.

O polonês precisa vencer o brasileiro neste sábado para tentar recuperar o seu título na divisão. Em toda a sua carreira como lutar, Blachowicz contabiliza 39 lutas, composto por 29 vitórias, um empate e nove derrotas, ocupando o terceiro lugar no ranking da sua divisão.

Blachowicz já venceu nomes como Israel Adesanya, rival do próprio Alex Poatan, Jared Cannonier, Luke Rochold, Nikita Krylov e o brasileiro Ronaldo 'Jacaré'.

