Que horas vai ser a luta de Poatan hoje no UFC 291 e onde assistir - 29/07

Três meses após perder o cinturão, o brasileiro Alex Poatan retorna ao octógono neste sábado, 29 de julho, para a sua estreia no peso meio-pesado diante do polonês Jan Blachowicz. A luta de Poatan hoje no UFC 291 vai ser Salt Lake City, nos Estados Unidos.

O UFC 291 apresenta onze lutas na programação, incluindo a disputa pelo cinturão vago 'BMF' entre Dustin Poirier e Justin Gaethje na categoria peso-leve neste sábado.

Onde assistir a luta de Poatan hoje no UFC?

O Card Principal começa às 23h, horário de Brasília, portanto a luta de Poatan contra o polonês Jan Blachowicz está programada para começar na madrugada de sábado para domingo. A luta está programada para três rounds.

Alex Poatan vai enfrentar o polonês na luta co-principal da noite, no peso meio-pesado, depois de outras três disputas no card. É esperado que a luta do brasileiro comece depois da meia noite, depois de Derrick Lewis e Marcos Pezão.

Para assistir a luta de Poatan é só ligar no UFC Fight Pass, streaming por assinatura.

CARD PRELIMINAR A PARTIR DAS 20h

Peso meio-médio: Gabriel Bonfim x Trevin Giles

Peso-mosca: CJ Vergara x Vinicius Salvador

Peso-médio: Roman Kopylov x Cláudio Ribeiro

Peso meio-médio: Jake Matthews x Darrius Flowers

Peso meio-médio: Matthew Semelsberger x Uros Medic

Peso-mosca: Miranda Maverick x Priscila Cachoeira

CARD PRINCIPAL A PARTIR DAS 23h

Peso-leve: Dustin Poirier x Justin Gaethje

Peso meio-pesado: Jan Blachowicz x Alex Poatan

Peso-pesado: Derrick Lewis x Marcos Pezão

Peso-leve: Tony Ferguson x Bobby Green

Peso meio-médio: Michael Chiesa x Kevin Holland

Como foi a última luta de Alex Poatan?

Em 9 de abril de 2023, o nigeriano Israel Adesanya se vingou de Poatan ao vence-lo por nocaute no segundo round na luta principal em Miami, nos Estados Unidos, no UFC 287. Israel recuperou o cinturão peso-médio aos quatro minutos e 21 segundos da luta, deixando o brasileiro apagado no chão.

Com a vitória, Israel recuperou o cinturão peso-médio até 83,9 kg. Poatan começou bem a luta, com chutes ao adversário enquanto Adesanya ficou mais solto no octógono. No segundo round, o nigeriano surpreendeu Alex que, em nocaute, ganhou a luta.

Em novembro de 2022, os dois se enfrentaram no UFC 281, mas foi Poatan que levou a melhor. O brasileiro nocauteou o nigeriano no quinto round aos dois minutos, conquistando o cinturão peso-médio. Os dois se enfrentaram também no kickboxing, com duas vitórias de Poatan.

