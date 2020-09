Maiores artilheiros do Brasileirão: veja quem são os recordistas

Quem é o maior dos artilheiros da história do Brasileirão? Esta pergunta pode ter três respostas diferentes, dependendo dos critérios. Tem aquele que mais fez gols desde a primeira edição, em 1959. Outra lista contabiliza apenas os campeonatos disputados no sistema de pontos corridos. E ainda tem o recordista de gols em um só torneio.

Alguns destes recordes, no entanto, ainda estão em aberto, pois há jogadores ainda em atividade em condição de alcançá-los ou ampliá-los. Outros dificilmente serão superados, até por mudanças no formato da competição, ou por serem marcas realmente impressionantes. Veja a seguir, então, quem são os maiores artilheiros do Brasileirão.

Maiores artilheiros da história do Brasileirão

No acumulado de todas as edições do campeonato nacional desde 1959, incluindo torneios como a Taça Brasil e o Roberto Gomes Pedrosa, o jogador que mais fez gols na história do Brasileirão é Roberto Dinamite. Aliás, o segundo e o terceiro colocados da lista também são ídolos do Vasco.

Roberto Dinamite tem 190 gols em 326 jogos no Brasileirão. A grande maioria deles com a camisa do Vasco, mas ele também balançou as redes pela Portuguesa. Dinamite tem boa vantagem sobre Romário, o segundo colocado com 154 gols.

O Baixinho terminou como artilheiro de três edições do Brasileirão com o Vasco, mas também fez gols por Flamengo e no Fluminense. O terceiro colocado da lista é Edmundo, que vestiu a camisa de vários times, mas fez a maior parte dos seus gols por Vasco e Palmeiras.

No entanto, Dinamite dificilmente poderá ser alcançado. Afinal, o jogador em atividade mais próximo de sua marca é Fred, que já está com 36 anos e é o quarto colocado da lista. Confira os dez maiores artilheiros da história do Brasileirão.

Roberto Dinamite – 190 Romário – 154 Edmundo – 153 Fred – 148 Zico – 135 Túlio Maravilha – 129 Serginho Chulapa – 127 Washington – 126 Luís Fabiano – 116 Dadá Maravilha – 113

Maiores artilheiros dos pontos corridos

Fred, aliás, é o recordista de gols no atual formato do Campeonato Brasileiro. Na era dos pontos corridos, que começou em 2003, o centroavante do Fluminense marcou 148 gols desde 2004, quando jogava no Cruzeiro. Assim, ele tem boa vantagem sobre o segundo colocado, Diego Souza.

O meia-atacante do Grêmio tem 111 gols no Brasileirão de pontos corridos. Seu melhor ano foi 2016, quando fez 14 gols com a camisa do Sport Recife e terminou como um dos artilheiros da competição. Paulo Baier, já aposentado, completa o pódio com 106 tentos.

A lista dos maiores artilheiros dos pontos corridos no Brasileirão ainda conta com outros jogadores em atividade. Wellington Paulista, hoje no Fortaleza, é o sexto colocado, com 98 gols. Seguido por Rafael Moura, do Goiás, com 88. Rafael Sóbis, que está no Ceará, tem 73, e Gabriel Barbosa, do Flamengo, já soma 72. Veja o top 10 a seguir.

Fred – 148 Diego Souza – 111 Paulo Baier – 106 Alecsandro – 102 Borges – 99 Wellington Paulista – 98 Rafael Moura – 88 Luís Fabiano – 85 Roger – 83 Washington – 82

Maiores artilheiros em uma só edição do Brasileirão

O ex-atacante Washington, conhecido como “Coração Valente”, é o maior artilheiro de uma edição do Brasileirão. Afinal, em 2004, ele marcou 34 gols na campanha do vice-campeonato do Athletico-PR. O segundo colocado é Dimba, que fez 31 gols pelo Goiás em 2003.

O terceiro maior artilheiro de uma edição do Brasileirão é Edmundo, que marcou 29 gols na trajetória vitoriosa do Vasco em 1997. Na época, ele batia o recorde de Reinaldo, que fez 28 gols pelo Atlético-MG em 1977. Além disso, o Animal ainda detém a melhor média de gols da história do campeonato. Naquele ano, ele balançou as redes mais de uma vez por jogo, pois marcou 29 gols em 28 partidas disputadas.

Será difícil, no entanto, alcançar o recorde de Washington nas próximas edições do Brasileirão. Afinal, em 2003 e 2004, o campeonato ainda era disputado por 24 equipes. Ou seja, cada time disputava quatro jogos a mais. Veja a seguir, então, quais foram as dez maiores artilharias da história do campeonato.