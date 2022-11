Horário da corrida F1 neste domingo e assistir o GP do Brasil 2022

Saiba qual é o horário do Grande Prêmio do Brasil neste domingo, 13 de novembro, a penúltima etapa da temporada

O Autódromo de Interlagos recebe neste domingo, 13 de novembro, o Grande Prêmio do Brasil, a penúltima etapa da temporada 2022 na Fórmula 1. Com todos os pilotos na pista, o horário da corrida F1 hoje vai ser às 15h (Horário de Brasília), com transmissão ao vivo na TV Band para todo o país de graça.

O Grande Prêmio do Brasil traz neste domingo 71 voltas no Autódromo José Carlos Pace, de 4.309 quilômetros, no Brasil, em São Paulo. No ano passado, Lewis Hamilton foi quem venceu a prova com grande homenagem à Ayrton Senna.

Qual é o horário da corrida F1 hoje?

O horário da corrida na Fórmula 1 vai ser às 15h (horário de Brasília), no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. A transmissão do Grande Prêmio do Brasil será na BAND, na TV aberta para todo o país.

Ligue a TV no canal da BAND se você não quer perder nenhum minuto da disputa no Brasil. Sérgio Maurício é quem narra a corrida enquanto Reginaldo Leme e Max Wilson comentam, e Mariana Becker traz as notícias direto do paddock brasileiro.

Também dá para assistir no site da emissora (www.band.uol.com.br) de graça, você só precisa se cadastrar com email e a senha para ter acesso à programação ao vivo. Se preferir, pode acessar o BandPlay, no aplicativo para celular ou tablet.

Como será o Grid de largada no GP do Brasil 2022 ?

George Russell, da Mercedes, venceu a corrida sprint no sábado e por isso conquistou a vaga no primeiro lugar do grid de largada. O piloto terá ao seu lado Lewis Hamilton, também da Mercedes, e Max Verstappen, da Red Bull, completando a parte da frente no grid.

Carlos Sainz terminou a corrida sprint em segundo, mas como sofreu punição terá de largar em sétimo.

1º George Russell (Mercedes)

2º Lewis Hamilton (Mercedes)

3º Max Verstappen (Red Bull)

4ºSergio Perez (Red Bull)

5º Charles Leclerc (Ferrari)

6º Lando Norris (McLaren)

7º Carlos Sainz (Ferrari)

8º Kevin Magnussen (Haas)

9º Sebastian Vettel (Aston Martin)

10º Pierre Gasly (AlphaTauri)

11º Daniel Ricciardo (McLaren)

12º Mick Schumacher (Haas)

13º Zhou Guanyu (Alfa Romeo)

14º Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

15° Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

16º Lance Stroll (Aston Martin)

17º Esteban Ocon (Alpine)

18º Fernando Alonso (Alpine)

19º Nicholas Latifi (Williams)

20º Alexander Albon (Williams)

Quais pneus os pilotos vão usar em Interlagos?

A Fórmula 1 e a Pirelli divulgaram quais pneus os pilotos vão poder usar em Interlagos, São Paulo, neste fim de semana para o Grande Prêmio do Brasil. Esta é a penúltima prova da temporada.

A Pirelli é a fornecedora oficial de pneus da competição. Para a corrida neste domingo, os pilotos vão usar os compostos C2 duro, o C3 médio e o C4 macio para enfrentarem a pista de 4,309 km. Respetivamente, os compostos têm as cores branco, amarelo e vermelho.

Os pilotos receberão 12 conjuntos de pneus em vez dos habituais, de acordo com o regulamento da Fórmula 1 neste fim de semana. Serão seis conjuntos de intermediários verdes e três conjuntos de pneus de chuva azul, o que promete deixar a corrida ainda mais acirrada e emocionante.

Conheça o Autódromo de Interlagos na Fórmula 1

O templo da Fórmula 1 recebe neste domingo o Grande Prêmio do Brasil, a vigésima etapa da temporada 2022 na elite da competição no automobilismo. Serão 71 voltas no circuito mais especial do calendário.

Com as arquibancadas lotadas, a prova reúne os vinte pilotos para a prova que completa 50 anos de Fórmula 1, uma velha história de amor nas pistas. Porém, antes de chegar em São Paulo, a etapa já foi realizada no Rio de Janeiro entre 1978 e entre 1981 e 1989. Desde então, a capital paulista é que recebe a prova.

O Autódromo José Carlos Pace, ou Interlagos como é carinhosamente conhecido, traz 15 curvas com destaque para a S de Senna, homenagem ao piloto brasileiro. O espaço foi criado em 1938 com inspiração entre as pistas de Brooklands no Reino Unido, Roosevelt Raceway nos EUA e Montlhery na França.

Interlagos só passou a fazer parte do calendário em 1973, quando Emerson Fittipaldi fez grande sucesso na competição de automobilismo. Hoje, o recorde pertence à Valtteri Bottas, com 1:10.540 em 2018.

