Mundial de Esportes Aquáticos: onde assistir Ana Marcela Cunha hoje (14/7)

Medalha de ouro nas Olimpíadas de Tóquio, a brasileira Ana Marcela Cunha vai disputar os 10km em águas abertas nesta sexta-feira, 14 de julho, no Mundial de Esportes Aquáticos em Fukuoka, no Japão. A prova começa às 20, horário de Brasília, e pode garantir para a atleta a vaga em Paris no ano que vem.

Onde assistir o no Mundial de Esportes Aquáticos hoje?

A prova de Ana Marcela Cunha em águas abertas vai passar no Sportv 2 nesta sexta-feira às 20h. O canal está disponível em operadoras de televisão por assinatura.

Quem tem o pacote 'Globoplay + canais ao vivo' pode acompanhar a partida ao vivo na plataforma. Acesse o site ou o aplicativo para ter todos os detalhes da competição de águas abertas. Este pode ser o primeiro título de Ana na competição.

Horário: 8 da noite

Local: Fukuoka, no Japão

Onde assistir o Mundial de Esportes Aquáticos hoje: Sportv 2

Quem é o novo técnico de Ana Marcela Cunha?

Esta é a primeira prova de Ana Marcela Cunha com o novo treinador, o italiano Fabrizio Antonelli. De acordo com o portal GE, a nadadora optou por encerrar o vínculo com Fernando Possenti após dez anos, comandante da nadadora em Tóquio, em 2021, quando conquistou a medalha de ouro e seis títulos do Campeonato Mundial.

Fabrizio é um dos principais técnicos de natação italiana. Ana integra o grupo comandado pelo italiano com grandes estrelas da modalidade como Gregorio Paltrinieri, campeão mundial dos 10km e ouro nas Olimpíadas de Tóquio. Segundo o portal Surto Olímpico, Antonelli foi eleito o melhor treinador da Itália em 2022

Na última edição do Mundial de Esportes Aquáticos, seus atletas ganharam quatro ouros, três pratas e dois bronzes, segundo o site Surto Olímpico.

Além de brigar nos 10km, Ana Marcela também se propôs a disputar os 5km no Mundial de Esportes Aquáticos no Japão.

Relembra a conquista de Ana Marcela em Tóquio

Em agosto de 2021, em Tóquio, no Japão, a nadadora Ana Marcela Cunha conquistou a primeira medalha de ouro do Brasil na modalidade natação em águas abertas. Ela dominou a prova e subiu no lugar mais alto do pódio.

A nadadora começou muito bem a prova em Odaiba Marine Park, no Japão. Ana conseguiu administrar muito bem o tempo que nadou, ocupando o pelotão da frente à todo momento. Na primeira parada, ela marcou a quinta e a quarta posição. Quando seguiu para a segunda volta, ela assumiu a terceira posição.

Ana Marcela chegou a alternar entre a terceira, segunda e até na quarta posição. No fim da terceira volta entre o lago, ela conseguiu deixar a americana Ashley Twichell para trás e ficar em primeiro lugar. Perto dos 6km, as duas brigaram por posição, mas aos 8,6 km a brasileira não saiu mais da ponta.

Com o tempo de 1h59m30s8, Ana Marcela bateu em primeiro lugar e conquistou o ouro.

