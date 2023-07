Classificação atualizada do vôlei feminino na Liga das Nações 2023

Classificação atualizada do vôlei feminino na Liga das Nações 2023

Com o fim das quartas de final da Liga das Nações de vôlei feminino, o torcedor já sabe quem são os semifinalistas. A classificação final do torneio vai tomando forma e, com o Brasil eliminado, a equipe já sabe qual é a sua posição. Confira a tabela completa e o que vem por aí.

Saiba quando vai ser o próximo jogo do Brasil

Como está a classificação vôlei feminino após as quartas de final

O Brasil de vôlei feminino não joga mais a Liga das Nações após ser derrotado pela China nas quartas de final. Com isso, a seleção brasileira conquistou apenas o quinto lugar na classificação final do torneio.

A classificação final da Liga das Nações é a posição em que cada seleção termina ao fim do torneio. Ela é feita após as quartas de final, semifinal e a final com o pódio.

ATUALIZAÇÃO DO VÔLEI FEMININO LIGA DAS NAÇÕES

1) Indefinido

2) Indefinido

3) Indefinido

4) Indefinido

5) Brasil

6) Itália

7) Japão

8) Alemanha

9) Sérvia

10) Canadá

11) República Dominicana

12) Holanda

13) Bulgária

14) Tailândia

15) Croácia

16) Coreia do Sul

Semifinais da Liga das Nações 2023

A Polônia vai enfrentar a China na semifinal da Liga das Nações enquanto os Estados Unidos, anfitrião da etapa, vai brigar com a Turquia em busca da quarta medalha de ouro no torneio de vôlei feminino.

Com o Brasil eliminado, restam apenas quatro seleções na disputa. Os jogos serão realizados no sábado, em dois horários diferentes, com transmissão no Sportv 2 ao vivo.

Quem vencer segue para a final enquanto o perdedor vai disputar o terceiro lugar.

Sábado, 15/07 - Polônia x China às 18h

Arlington, no Texas

Sábado, 15/07 - Estados Unidos x Turquia às 21h30

Arlington, no Texas

Quando é a final da Liga das Nações de vôlei feminino?

A final da Liga das Nações de vôlei feminino está marcada para domingo, 16 de julho, às 19h30, horário de Brasília, no College Park Center, em Arlington, nos Estados Unidos.

Mais cedo, a disputa pelo terceiro lugar também vai agitar com os dois perdedores da semifinal do torneio. O College Park Center será a casa dos dois jogos, com capacidade para receber 7 mil torcedores.

A arena está localizada na Universidade do Texas, em Arlington, nos Estados Unidos, e além de receber jogos de vôlei também é a casa de embates de basquete da escola, eventos sociais e artísticos. A FIVB escolheu a cidade e a arena antes mesmo da temporada começar.

O Sportv 2 também vai exibir a final feminina para todo o país, mesmo sem a Seleção fora.

Leia também:

Que dia tem jogo do Brasil de vôlei masculino na Liga das Nações