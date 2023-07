Que dia tem jogo do Brasil de vôlei masculino na Liga das Nações?

Que dia tem jogo do Brasil de vôlei masculino na Liga das Nações?

O Brasil de vôlei masculino vai disputar as quartas de final da Liga das Nações na próxima semana contra a Polônia, anfitriã da segunda fase. Se perder, o elenco está eliminado do torneio. Saiba quando será o jogo do Brasil e como assistir ao vivo.

Próximo jogo do Brasil de vôlei masculino será contra a Polônia

O jogo do Brasil contra a Polônia vai ser na quinta-feira, 20 de julho, às 15h, horário de Brasília, em Gdansk, válido pelas quartas de final da Liga das Nações de vôlei masculino.

Com oito vitórias, quatro derrotas e 25 pontos, o elenco brasileiro terminou em sexto lugar na tabela. Já a Polônia garantiu a terceira posição com dez vitórias e duas derrotas, também com 25 pontos.

A segunda fase da Liga das Nações de vôlei masculino é eliminatória, ou seja, se o Brasil perder está eliminado. Na temporada passada, caiu nas quartas de final para os Estados Unidos.

Polônia x Brasil

Quinta-feira, 20/07 às 15h (Horário de Brasília)

Gdansk, na Polônia

Onde assistir: Sportv 2

Quem fez uma melhor campanha entre Brasil x Polônia?

A Polônia foi melhor do que o Brasil na primeira fase da Liga das Nações. Depois de doze partidas, o elenco polonês conquistou a terceira posição com dez vitórias, duas derrotas e 29 pontos.

O time de elite masculino ganhou do França, Irã, Bulgária, Alemanha, Holanda, Itália, Eslovênia, Brasil, Canadá e Japão mas perdeu para a Sérvia e os EUA. O confronto contra a Seleção Brasileira aconteceu em 07 de julho, na terceira semana da fase preliminar, com vitória dos europeus por 3 a 1.

O Brasil, por outro lado, foi muito bem na primeira e segunda semana, mas deixou a desejar na última rodada após as derrotas para Itália e Polônia, fechando a sua participação em sexto lugar com 25 pontos.

É importante ressaltar que o cenário é completamente diferente nas quartas de final.

Chaveamento da Liga das Nações masculina

Com o fim da primeira fase na Liga das Nações de vôlei masculino, todos os confrontos e o caminho de cada seleção até a final ficou definido. De um lado estão Estados Unidos, França, Itália e Argentina enquanto do outro Japão, Eslovênia, Brasil e Polônia disputam.

O cruzamento olímpico montou todos os jogos das quartas de final: o primeiro colocado joga contra o oitavo, o segundo enfrenta o sétimo e assim sucessivamente. Daí, vão disputar a semifinal e a final enquanto os dois perdedores das semifinais vão brigar pela medalha de bronze.

A final está marcada para 23 de julho, domingo.

QUARTAS DE FINAL:

Quarta-feira, 19/07 - EUA x França (12h)

Quarta-feira, 19/07 - Itália x Argentina (15h)

Quinta-feira, 20/07 - Japão x Eslovênia (12h)

Quinta-feira, 20/07 - Polônia x Brasil (15h)

SEMIFINAL:

Sábado, 22/07 - EUA ou França x Itália ou Argentina

Sábado, 22/07 - Japão ou Eslovênia x Brasil ou Polônia

