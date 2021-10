Mundial de Skate Street 2021: quem participa da 2ª etapa e onde assistir

A Liga Mundial de Skate Street 2021 organiza para sexta, 29, e sábado, 30, a 2ª etapa da temporada. O torneio ocorre em Lake Havasu, no Arizona, e o Brasil terá 11 competidores nas pistas. Entre os brasileiros estão os participantes das Olimpíadas do Japão-2020, Kelvin Hoefler, Letícia Bufoni, Rayssa Leal e Pâmela Rosa.

Como funciona o Mundial de Skate Street 2021?

A 2ª etapa da Liga Mundial de Skate Street 2021 terá no total 40 skatistas, mas sendo 27 da categoria masculina e 13 da feminina. Na fase preliminar, os competidores possuem 45 segundos para realizarem sua volta e executarem quatro manobras.

As três melhores notas então são contabilizadas e os 8 melhores de cada categoria avançam. A grande final está prevista para sábado, 30 de outubro, e os atletas realizam uma volta com quatro manobras. Soma-se as três melhores notas e os quatro melhores realizam então mais duas manobras para definição do campeão.

Onde assistir Mundial de Skate Street 2021?

O torcedor brasileiro pode acompanhar a transmissão do Mundial através do canal esportivo da SporTV, presente nas operados de TV por assinatura. O SporTV2 exibe a semifinal feminina a partir das 14h, enquanto o SporTV3 exibe a semi masculina, às 17h30.

No sábado, 30, ocorrem as finais da duas categorias. Novamente o SporTV2 exibe o feminino, mas a partir das 16h. No SporTV3, o torcedor acompanha a decisão do masculino, mas às 18h30.

Mundial de Skate Street 2021 – Etapa Arizona

Sexta-feira, dia 29 de outubro

14h – Semifinais femininas – ao vivo no SporTV2

17h30 – Semifinais masculinas – ao vivo no SporTV3

Sábado, dia 30 de outubro

16h – Final feminina – ao vivo no SporTV2

18h30 – Final masculina – ao vivo no SporTV3

Quais brasileiros participam do torneio?

Potência no skate street, o Brasil vai com 11 participantes para a etapa do Arizona de Mundial 2021, sendo cinco na categoria feminina e seis no feminino. As representantes olímpicas Letícia Bufoni, Pâmela Rosa e Rayssa Leal, competem junto com Marina Gabriela e Gabi Mazetto, que retorna às competições após ser mãe.

Já pela categoria masculina, o medalhista de prata das Olimpíadas, Kelvin Hoefler, participa do Mundial junto de Filipe Mota, Lucas Rabelo, Felipe Gustavo, Luan Oliveira e, por fim, Tiago Lemos.

Rayssa Leal faturou 1ªetapa

Na 1ª etapa do Mundial, disputado entre os dias 27 e 28 de agosto de 2021, em Salt Lake City, EUA, Rayssa Leal faturou o primeiro lugar da categoria feminina. A “Fadinha” aplicou um kickflip rockslide de front na final e ficou no lugar mais alto do pódio. Como a etapa foi a única disputada até então, a brasileira lidera o ranking da SLS.

Relembre a apresentação de Rayssa Leal na 1ª etapa do Mundial de Skate Street 2021: