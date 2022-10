Mundial de vôlei feminino 2022: Brasil enfrenta Holanda hoje, sexta (7/10)

Com desempenho fenomenal em quadra, a seleção do Brasil de vôlei agora busca uma vaga para disputas as quartas de final e enfrentará hoje, sexta-feira, a seleção da Holanda no Mundial de vôlei feminino 2022. Mas, afinal, qual o horário da partida e onde assistir ao vivo? O jogo é em Roterdã, a partir das 15h15 (hora de Brasília).

Mundial de vôlei feminino 2022: horário e onde assistir ao vivo

A seleção brasileira entra em quadra na tarde de sexta-feira, 7 de outubro de 2022, para enfrentar a Holanda no Mundial de vôlei feminino 2022, às 15h15 (horário de Brasília).

A nova equipe número um no Ranking Mundial da FIVB, o Brasil cruzou para uma vitória enfática em dois sets sobre Porto Rico, 17º classificado, na quinta-feira. Em jogo da Piscina E na Ahoy Arena, em Roterdã, as brasileiras venceram por 3 a 0 (25-11, 25-13, 25-15) as adversárias caribenhas. Foi a sexta vitória em sete partidas desde o início do Campeonato Mundial Feminino de Voleibol da FIVB 2022.

Para assistir ao vivo o vôlei feminino, o torcedor deve sintonizar o SporTV, emissora disponível em operadoras por assinatura como a Sky, Claro, Vivo e Oi.

Quais são as jogadoras do Brasil nas Olimpíadas?

O técnico José Roberto Guimarães convocou ao todo 14 atletas para representar o elenco feminino do Brasil no Mundial de vôlei feminino 2022.

Levantadoras: Macris e Roberta

Opostas: Kisy e Lorenne

Ponteiras: Gabi, Rosamaria, Pri Daroit e Tainara,

Centrais: Carol, Carol Gattaz, Julia Kudiess e Lorena

Líberos: Nyeme e Natinha.

