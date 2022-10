Horário do jogo do Brasil vôlei feminino hoje e onde assistir, dia 07/10

Horário do jogo do Brasil vôlei feminino hoje e onde assistir, dia 07/10

Após a vitória esmagadora contra Porto Rico, a Seleção Brasileira Feminina de Vôlei volta a jogar nesta sexta-feira, pela quarta rodada da segunda fase no Mundial, contra a Holanda, em Roterdã, na Holanda. O horário do jogo do Brasil vôlei feminino hoje vai ser às 15h15 (horário de Brasília), com transmissão ao vivo na TV e online.

+ Tabela do Mundial de Vôlei Feminino 2022: grupos, jogos e datas

Horário do jogo do Brasil vôlei feminino hoje

O jogo do Brasil no vôlei feminino hoje vai passar no Sportv 2, a partir das 15h15 (Horário de Brasília), para todos os estados do país ao vivo.

Com exclusividade, o canal exibe todas as emoções do Mundial de Vôlei Feminino na temporada já que é o grande responsável pelos direitos de imagens da competição. A narração é de Luiz Carlos Jr. com comentários de Nalbert e Walewska.

Outra oportunidade para assistir ao jogo da modalidade é o GloboPlay, aplicativo de streaming somente para assinantes de todo o Brasil. Por diversos valores entre R$ 24,90 até R$ 86,90 ao mês, o torcedor tem acesso completo à programação dos canais de esporte, futebol, séries e novelas.

Horário; 15h15 (horário de Brasília)

Local: Roterdã, na Holanda

Onde assistir: SporTV 2 e GloboPlay

> Viu isso? Helô e Stênio em Travessia: o que muda de Salve Jorge?

Brasil na segunda fase do Mundial de Vôlei Feminino

Na segunda fase do Campeonato Mundial de Vôlei Feminino, o Brasil está no grupo E ao lado da Itália, China, Bélgica, Holanda, Porto Rico, Argentina e Japão. Com duas rodadas já disputadas, venceu as italianas e as porto riquenhas.

Faltam apenas dois jogos para o Brasil fechar a segunda fase e se classificar até as quartas de final. Neste momento, o elenco está em segundo lugar com o total de pontos de 17, acumulados também da primeira fase.

PRIMEIRA FASE:

Brasil 3 x 1 República Tcheca

Brasil 3 x 0 Argentina

Colômbia 0 x 3 Brasil

Japão 3 x 1 Brasil

Brasil 3 x 1 China

SEGUNDA FASE:

Itália 2 x 3 Brasil

Brasil 3 x 0 Porto Rico

Brasil x Holanda – 15h15

Brasil x Bélgica (Sábado, 08/10 às 12h)

Quando é a final do Mundial de Vôlei Feminino?

A final do Mundial de Vôlei Feminino está marcada para 15 de outubro, sábado, a partir das 15h (Horário de Brasília), entre as duas equipes vencedoras da semifinal.

A disputa pela medalha de ouro no Campeonato Mundial da modalidade será em Apeldoorn, na Holanda. Mais cedo, às onze da noite, as duas equipes perdedoras nas semifinais vão brigar pelo bronze também na quadra da cidade de Apeldoorn, com a presença da torcida.

O chaveamento ainda não foi divulgado ou definido pela FIVB. Assim que a segunda fase acabar, a entidade irá divulgar os confrontos.

+ Horários da F1 no GP do Japão 2022: treinos, qualificação e corrida de domingo