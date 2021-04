New York Knicks x Dallas Mavericks: onde assistir e horário hoje – 02/04

New York Knicks e Dallas Mavericks entram em quadra nesta sexta-feira (02), a partir das 20h30 (horário de Brasília), no Madison Square Garden, pela temporada 2020/2021 da NBA. De um lado, uma equipe que precisa da recuperação após duas derrotas, enquanto no outro um time que tem como objetivo anotar a terceira vitória seguida. Então, saiba onde assistir ao vivo.

New York Knicks x Dallas Mavericks: onde vai passar o jogo ao vivo?

O jogo entre transmissão do canal ESPN. Ademais, saiba qual o número do canal nas operadores de TV por assinatura.

SKY: 197

CLARO/NET : 71

VIVO: 461

OI TV: 111

Como chegam New York Knicks x Dallas Mavericks para o confronto?

O time de Nova York perdeu dois jogos seguidos e agora entra em campo nesta sexta com o propósito de se recuperar na temporada. Por fim, ocupa o 6º lugar na Conferência Leste, tendo vinte e quatro vitórias anotadas na NBA.

Enquanto isso, a equipe de Dallas aparece em 7º na Conferência Oeste com vinte e cinco vitórias. Dessa maneira, depois de vencer dois jogos seguidos, o time intitulado de Mavericks quer seguir vencendo na temporada e assim, garantir o seu espaço nos playoffs.

Outros jogos da sexta-feira na NBA

Nesta sexta-feira (02), outros confrontos pela NBA também acontecem. Então, confira todos os jogos e horários de cada um.

Toronto Raptors x Golden State Warriors – 20h

Boston Celtics x Houston Rockets – 20h30

Indiana Pacers x Charlotte Hornets – 21h

Memphis Grizzlies x Minnesota Timberwolves – 21h

New Orleans Pelicans x Atlanta Hawks – 22h

Utah Jazz x Chicago Bulls – 22h

Portland Trail Blazers x Milwaukee Bucks – 23h

Suns x Thunder – 23h

Sacramento Kings x Los Angeles Lakers – 23h

FICHA TÉCNICA

New York Knicks e Dallas Mavericks

Data: 2 de abril de 2021

Local: Madison Square Garden

Horário: 20h30 (horário de Brasília)

Onde assistir: ESPN

Austrália e Nova Zelândia serão sedes da Copa do Mundo Feminina 2023