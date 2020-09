Como foram as férias de Neymar antes de testar positivo para covid-19

Após passar suas férias em Ibiza ao lado de amigos e famosos como Anitta, o atacante Neymar foi um dos três jogadores do PSG que testaram positivo para covid-19. Assim, ele deverá perder os dois primeiros jogos do time na temporada. Segundo o jornal francês L’Equipe, Di María e Paredes são os outros dois atletas infectados.

O PSG confirmou que três jogadores foram afastados e divulgou um comunicado nas redes sociais, mas sem citar nomes. “Três atletas do PSG testaram positivo para Sars CoV2 e estão sujeitos ao protocolo de saúde apropriado. Jogadores e funcionários continuarão a realizar testes nos próximos dias”, informou o clube.

De acordo com o protocolo da liga francesa, jogadores com teste positivo para covid-19 devem cumprir quarentena de 14 dias. Portanto, Neymar deverá ficar fora dos dois primeiros jogos do PSG no Campeonato Francês. A estreia do time seria no dia 10 de setembro, contra o Lens. Em seguida, no dia 13, o time enfrentaria seu maior rival, o Olympique de Marselha.

Além disso, se o PSG tiver mais casos confirmados entre jogadores e comissão técnica nos próximos dias, poderá ser obrigado a suspender os treinos. É o que diz o regulamento para as situações em que um clube registrar mais de quatro testes positivos em um intervalo de oito dias. Dessa forma, as próximas partidas do time teriam que ser adiadas.

Neymar com covid: as férias do atacante

Segundo o Globoesporte.com, Neymar começou a sentir mal-estar dias depois de chegar a Ibiza para aproveitar as férias. O jogador teria chegado à ilha espanhol na semana passada, e sentiu os primeiros sintomas no sábado. Finalmente, no domingo, viajou de volta para Paris.

Durante o tempo em que curtiu sua folga em Ibiza, Neymar teve encontros com jogadores e também celebridades. Uma delas foi a cantora Anitta. Depois que os dois postaram fotos ao lado do empresário Erik Marçal, ela divulgou um vídeo no TikTok dançando ao lado do atacante.

Além disso, segundo o jornal L’Equipe, Neymar também teria encontrado o ex-presidente do Barcelona, Sandro Rosell, em um restaurante. Em Ibiza, o brasileiro também manteve contato com pelo menos outros seis jogadores do PSG. Incluindo Di María e Paredes, os outros dois que também testaram positivo.

No Instagram, Neymar ainda postou fotos ao lado do ator Arón Piper, da série Elite, exibida pela Netflix. O jogador também apareceu ao lado da sua famosa turma de “parças” e durante passeios de barco por Ibiza. O filho Davi Lucca e o pai de Neymar também estiveram com o jogador durante o curto período de folga na ilha espanhola.

Isolamento de Neymar

Davi Lucca e o pai de Neymar também teriam contraído o coronavírus depois das férias do jogador em Ibiza. O filho, no entanto, estaria sem sintomas, assim como Gil Cebola e os outros amigos que curtiram a folga ao lado do craque. De acordo com a ESPN, o atacante já está melhor, mas cumpre isolamento voluntário na sua casa em Paris. Ele deverá fazer um novo teste de covid-19 nos próximos dias.

Na última quarta-feira (2), Neymar postou uma foto ao lado do filho Davi Lucca e tranquilizou os seguidores no Instagram. “Obrigado pelas mensagens… Estamos todos bem”, escreveu o jogador na imagem publicada em seus Stories. Ele também mostrou algumas das brincadeiras que tem feito com o filho para passar o tempo: jogar videogame montar um Lego do Batman. “Começar agora e terminar em 2030”, brincou.

Neymar está de férias desde o dia 23 de agosto, quando o PSG disputou a final da Champions League contra o Bayern de Munique. Após a derrota na decisão, o jogador anunciou que vai ficar no clube francês por mais uma temporada. “Fico com a ambição de chegar à final da Champions de novo, e desta vez ganhá-la”, prometeu.

O brasileiro, portanto, teve poucos dias de férias antes da reapresentação do PSG. O teste positivo para covid, no entanto, deve ampliar o período de descanso de Neymar. Após cumprir o isolamento de 14 dias, espera-se que o atacante esteja à disposição do técnico Thomas Tuchel para o duelo contra o Metz, em casa, no dia 16 de setembro, pela terceira rodada do Campeonato Francês. O time de Paris busca o décimo título do torneio, a fim de se igualar ao Saint-Etiénne como o maior vencedor da liga.