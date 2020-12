Como Kylie Jenner se tornou a famosa mais bem paga do mundo?

Kylie Jenner, a caçula da família mais conhecida do mundo, é atualmente a famosa mais bem paga em 2020, segundo aponta a revista Forbes. Com apenas 23 anos, a jovem empresária desbancou até mesmo o cunhado, Kanye West, e construiu um patrimônio avaliado em US $ 590 milhões de dólares (nada mais, nada menos que R$ 2,9 bilhões). Mas, por trás do título de celebridade mais bem paga de 2020, quem é Kylie Jenner e como ela fez para, em tão pouco tempo, construir esta grande fortuna?

Kylie Jenner e as Kardashans

Kilye Jenner é meia-irmã de Kim, Kourtney e Khloé, da família Kardashians, dos EUA, que hoje é mundialmente conhecida por diversas polêmicas e por ter criado o conceito “famoso por ser famoso”. Apenas por integrar o clã das Kardashans, Kylie já se tornaria famosa, no entanto, a jovem também decidiu empreender para multiplicar seu patrimônio.

A primeira aparição de Jenner na TV foi em 2007, quando ela ainda era criança. Ela e família estrelaram o reality show chamado Keeping Up with the Kardashians. A série mostrava o dia a dia das Kardashians e foi uma das responsáveis por projetar a família pelo mundo. Na época, Kylie ainda não tinha metade da fama que tem hoje, mas, ainda assim, ela soube usar o privilégio de pertencer a uma família conhecida e envolta em polêmica para empreender.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Como Kylie Jenner ganhou tanto dinheiro?

Não diferente das meias-irmãs, Kylie soube usar as polêmicas para se beneficiar financeiramente. Logo que se tornou conhecida entre as pessoas, a jovem passou mais de um ano contrariando rumores ao negar para a mídia que não fazia nenhum preenchimento labial. No entanto, em 2015 ela admitiu o procedimento estético. A repercussão da admissão foi tão grande que Kylie viu ali uma oportunidade para ter uma vida financeira promissora.

Todo o dinheiro que até então tinha conseguido com seu trabalho de modelo e com a participação no reality ela decidiu investir. E o retorno foi assombroso. Ela lançou produtos labiais que eram vendidos a US $ 29 dólares, mas logo logo os cosméticos se esgotaram.

A partir daí, a recém empresa criada, a Kylie Cosmetics, ampliou o leque de opções e passou a oferecer muitos outros produtos. Com o sucesso do empreendimento, a Coty, uma multinacional no ramo de cosméticos, demonstrou interesse na marca e comprou parte da empresa de Kylie por US $ 600 milhões de doláres (R$ 3 bilhões). Deste valor, US $ 540, o que equivale a cerca de R$ 2,7 milhões, foram direto para o bolso da jovem, a tornando a celebridade mais bem paga.

BBB: relembre casais que continuaram juntos depois do reality

Polêmica entre Kylie e a Forbes

Mesmo tendo sido considerada pela revista a celebridade que mais faturou no ano, Kylie já foi alvo de polêmicas envolvendo a Forbes. A especializada chegou a publicar uma matéria ainda este ano dizendo que a jovem e a família mentiam sobre o patrimônio.

Intitulada “Por dentro da teia de mentiras de Kylie Jenner – e por que ela não é a mais bilionária”, a matéria alegou que ela e a irmã, Kris Jenner, falsificavam notas fiscais para conseguirem se manter no “Top”.

“As Jenners têm mentido sobre isso há anos. Elas têm feito seu contador redigir declarações fiscais com números falsos […] embora não possamos provar que esses números sejam falsos, está claro que a equipe de Kylie está mentindo”, disse a publicação,

À época, Kylie se defendeu e postou um posicionamento no Twitter. “Para que estou acordando. Achei que este era um site respeitável … tudo o que vejo são várias declarações imprecisas e suposições não comprovadas lol. Eu nunca pedi nenhum título ou tentei mentir NUNCA”, disse.

Mesmo após a polêmica, a jovem conseguiu desbancar diversas personalidades do mundo dos famosos e ocupar o primeiro lugar no ranking.

Veja os 10 famosos mais bem pagos em 2020

Kylie Jenner (empresária): US$ 590 milhões

Kanye West (cantor): US$ 170 milhões

Roger Federer (jogador de tênis): US$ 106,3 milhões

Cristiano Ronaldo (jogador de futebol): US$ 105 milhões

Lionel Messi (jogador de futebol): US$ 104 milhões

Tyler Perry (ator e diretor): US$ 97 milhões

Neymar (jogador de futebol): US$ 95,5 milhões

Howard Stern (locutor e escritor): US$ 90 milhões

LeBron James (jogador de basquete): US$ 88,2 milhões

Dwayne Johnson (ator): US$ 87,5 milhões