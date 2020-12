Browns x Ravens: saiba onde assistir ao jogo da NFL

O Cleveland Browns enfrentará o Baltimore Ravens na segunda-feira, 14 de dezembro de 2020, no FirstEnergy Stadium em Cleveland, Ohio, às 22h15 (horário de Brasília). Veja como você pode assistir, ouvir e transmitir o jogo ao vivo:

Jogando em casa, os Browns, são favoritos para a partida. O time de Cleveland tem 9 vitórias e apenas 3 derrotas na temporada, e segue na frente do Ravens, na AFC Norte. Já os Baltimore Ravens, conquistaram 7 vitórias e 5 derrotas. O aproveitamento é bem menor que o adversário.

A semana 14 do futebol americano começou na quinta (10), com o jogo do Rams (24)e (3) Patriots. Os próximos confrontos serão no domingo (13) e na segunda (14), com o esperado duelo entre Browns x Ravens. Ambos precisam da vitória, mas o Ravens, mesmo jogando fora de casa, por ter mais derrotas que o Browns, precisa sair de Cleveland, com o saldo positivo para tentar uma vaga nos Playoffs.

Cleveland Browns x Baltimore Ravens: onde assistir?

Os jogos da NFL são transmitidos pelos canais ESPN e canais Fox Sports. Também é possível acompanhar a temporada pelos serviços de streaming WatchESPN e Fox Sports. Para quem procura por um acompanhamento em tempo real, é possível, também, utilizar o Google para receber notificações.

Confira todos os jogos da NFL da semana 14

QUINTA – 10 DE DEZEMBRO

Rams (24) x (3) Patriots – encerrado

DOMINGO – 13 DE DEZEMBRO

Jaguars x Titans – às 15h

Buccaneers x Vikings – às 15h

Dolphins x Chiefs – às 15h

Panthers x Broncos – às 15h

Bears x Texans – às 15h

Giants x Cardinais – às 15h

Bengals x Cowboys – às 15h

Raiders x Colts – às 18h05

Seahawks x Jets – às 18h05

Lions x Packers – às 18h25

Chargers x Falcons – às 18h25

49ers x Washington – às 18h25

Eagles x Saints – às 18h25

Bills x Steelers – às 22h20

SEGUNDA – 14 DE DEZEMBRO

Browns x Ravens – às 22h15