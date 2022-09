Buccaneers x Packers ao vivo hoje: horário e onde assistir NFL (25/09)

Aaron Rodgers ou Tom Brady, quem leva a melhor no duelo de gigantes? Pela terceira semana da NFL, Tampa Bay Buccaneers e Green Bay Packers se enfrentam neste domingo, 25 de setembro, às 17h25 (horário de Brasília), em Raymond James Stadium. Confira todos os detalhes e saiba onde assistir Buccaneers x Packers ao vivo hoje.

O elenco do Buccaneers vem de vitória contra o Saints, enquanto o Packers ganhou do Bears.

Onde vai passar Buccaneers x Packers ao vivo hoje

O jogo da NFL hoje vai passar na ESPN e Star +, às 17h25 (Horário de Brasília), pela terceira semana na temporada regular.

Com transmissão para todos os estados do Brasil, o canal da ESPN exibe todas as emoções do clássico na NFL neste domingo, disponível apenas em operadoras de TV por assinatura. É preciso obter a emissora na programação para curtir ao vivo.

Não é assinante da TV paga? Fique tranquilo, dá para assistir toda a partida no Star +, serviço de streaming da Disney. A plataforma pode ser acessada pelo aplicativo do celular, tablet, computador e smart TV. Se você quer tornar-se membro, basta acessar www.starplus.com entre pacotes por R$ 32,90 até R$ 55,90 ao mês.

Horário: 17h25 (horário de Brasília)

Local: Raymond James Stadium, em Tampa, na Flórida

Onde assistir Buccaneers x Packers ao vivo hoje: ESPN e Star +

Tom Brady vai jogar hoje?

Sim, Tom Brady vai jogar hoje para a alegria dos apaixonados por esporte! O veterano disputou os dois primeiros jogos da temporada com o Tampa Bay Buccaneers após rejeitar a aposentadoria.

Na primeira semana, contra o Cowboys, anotou 134 jardas, uma interceptação e nenhum touchdown. Na semana seguinte, jogou contra o Saints onde teve um passe importante para o touchdown que resultou na vitória do fim de semana.

O jogador desistiu de aposentar da NFL em março. Em 2021, ele venceu o Super Bowl com o Tampa Bay Buccaneers, em Tampa, na Flórida. Em publicação, o quarterback confirmou que vai continuar na disputa por mais títulos e anéis na liga norte-americana.

“Nos últimos dois meses percebi que meu lugar ainda é no campo e não nas arquibancadas. Essa hora vai chegar. Mas não é agora. Eu amo meus companheiros de equipe e amo minha família que me apoia. Sem eles, nada disso é possível. Estou voltando para minha 23ª temporada em Tampa. Temos negócios inacabados”.

Jogos da terceira semana na NFL

A terceira semana da NFL na temporada regular começou em todo vapor. Na quinta-feira, o time do Cleveland Browns venceu o Steelers na abertura da rodada. Agora, quinze partidas fecham as participações durante a semana na competição de futebol americano.

Além do encontro de Tampa Bay Buccaneers e Green Bay Packers, o destaque fica para os jogos de Jets e Bengals, Patriots contra Ravens, Cardinals diante do Rams e o duelo entre Broncos e 49ers.

Para não perder nenhum lance, confira todos os jogos da terceira semana da NFL.

Domingo (25/09):

Dolphins x Bills – 14h

Jets x Bengals – 14h

Titans x Raiders – 14h

Panthers x Saints – 14h

Patriots x Ravens – 14h

Vikins x Lions – 14h

Commanders x Eagles – 14h

Colts x Chiefs – 14h

Bears x Texans – 14h

Chargers x Jaguars – 17h05

Cardinals x Rams – 17h25

Buccaners x Packers – 17h25

Seahawks x Falcons – 17h25

Broncos x 49ers – 21h20

Segunda-feira (26/09):

Giants x Cowboys – 21h15

Conheça também as Regras do Futebol Americano e entenda como funciona