Próximo debate presidencial 2022 será na Globo; veja data

Candidatos no debate presidencial do SBT. - Foto: Reprodução/SBT

Contagem regressiva para as eleições 2o22 e os candidatos à Presidência da República ainda terão um próximo debate presidencial 2022. Como parte da tradição eleitoral no Brasil, o último encontro televisivo dos candidatos será na Rede Globo; veja a data.

Próximo debate presidencial 2022 será na Globo

A TV Globo fará o próximo debate presidencial 2022 será na quinta-feira, dia 29 de setembro, a partir das 22g30 – logo após a novela Pantanal.

Este será o último confronto entre os presidenciáveis antes do primeiro turno eleitoral. O evento vai começar após a exibição da novela Pantanal e será ao vivo para todo o país. O debate da TV Globo, por ser o último, costuma ser o mais aguardado pelo público.

A emissora vai fazer inovações no evento, este ano, o candidato que não comparecer ao evento, terá uma cadeira vazia o representando Os outros candidatos poderão fazer perguntas aquele que estiver ausente simbolizado pela cadeira.

Caso haja segundo turno presidencial, ou seja, se nenhum candidato tiver mais de 50% dos votos válidos no primeiro pleito, outros debates serão realizados. A TV Globo, o pool de veículos CNN, SBT, Estadão, Nova Brasil FM, Terra e Veja, e a Rede TV já confirmaram suas datas em outubro. Confira:

Rede TV! 17/10 – segunda-feira

CNN, SBT, Estadão, Nova Brasil FM, Terra e revista Veja: 22/10 – sábado

TV Globo: 28/10 – sexta-feira

Este ano, os eleitores devem escolher seus candidatos para presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual. O primeiro turno será dia 2 de outubro e o segundo, se necessário, no dia 30 de outubro. Os cidadãos devem ir às suas seções eleitorais com documento com foto em mãos entre às 8h e às 17h, de acordo com o horário de Brasília.

Quem deve ir ao debate?

Nenhum nome foi confirmado ainda, mas espera-se que os candidatos mais bem colocados nas pesquisas compareçam. Lula (PT) não foi ao debate do SBT, mas segundo informações do UOL, sua equipe já acenou que ele deve estar presente na emissora carioca. O veículo também apurou que Jair Bolsonaro (PL) vai comparecer ao evento dia 29.

Como foi o debate do SBT – Eleições

Com duração de pouco mais de duas horas, o debate do SBT ficou marcado pelas críticas feitas aos candidatos Bolsonaro e Lula, mesmo o petista estando ausente. Os adversários teceram muitas críticas em relação à corrupção que teria acontecido nos governos de ambos. Bolsonaro se defendeu afirmando que não houve corrupção em sua gestão.

O candidato Padre Kelmon (PTB) compareceu ao seu primeiro debate. Sua candidatura foi confirmada depois que Roberto Jefferson foi impedido de continuar na disputa presidencial pelo TSE por estar inelegível até 2023. O novo candidato focou bastante em suas ideologias religiosas, além de ter direcionado duras ofensas a Lula e à esquerda brasileira. Kelmon também elogiou Bolsonaro e o defendeu, alegando que ele estaria sofrendo muitas críticas no debate.

No final de agosto, foi realizado um debate pelo UOL, Band, Folha de S.Paulo e TV Cultura. Nele estavam presentes os candidatos Lula (PT), Jair Bolsonaro (PL), Ciro Gomes (PDT), Simone Tebet (MDB), Felipe D’avila (Novo) e Soraya Thronicke (União Brasil).