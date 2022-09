Quando sai a próxima pesquisa Datafolha para presidente? (22/9)

Na noite desta quinta-feira, 22 de setembro, é quando sai a próxima pesquisa Datafolha. O novo levantamento, contratado pela Folha e TV Globo, será a maior pesquisa do Datafolha, com a previsão de entrevistar 6.754 eleitores eleitores de 343 municípios brasileiros a respeito da disputa presidencial de 2022.

O levantamento foi feito entre os dias 20 e 22 de setembro e está protocolado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob número de identificação BR-04180/2022. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou menos, considerando um nível de confiabilidade de 95%.

No último estudo da empresa, o candidato Lula (PT) estava na liderança, seguido por Jair Bolsonaro (PL), que tenta a reeleição. Além da pesquisa para para presidente, o Datafolha vai divulgar também, à noite, levantamentos para os governos de SP, RJ e MG.

Os brasileiros devem ir às urnas para votar para presidente no dia 2 de outubro, primeiro turno, e em um eventual segundo turno, dia 30.

Veja quando sai a próxima pesquisa Datafolha.

Quando sai a próxima pesquisa Datafolha?

De acordo com o jornal A Folha de S.Paulo, a nova pesquisa Datafolha para presidente será divulgada nesta quinta-feira, 22, a partir das 19h45.

Além de perguntar a intenção de voto dos entrevistados, o Datafolha os questionou também sobre o governo Bolsonaro e se existe corrupção em sua gestão. O instituto ainda fará a pergunta “Você mudaria o seu voto para que o candidato que estiver à frente nas pesquisas vença a disputa no primeiro turno?”.

O questionamento vem em um momento em que o PT tenta a eleição de Lula já no primeiro turno e apela para que os eleitores façam uso do voto útil. Segundo os últimos levantamentos existe a possibilidade de que o petista seja eleito em 2 de outubro. Nesta semana, o Ipec também questionou seus entrevistados a respeito.

Um levantamento sobre um eventual segundo turno entre Lula e Bolsonaro também será divulgado na pesquisa de hoje (22).

O Datafolha vai divulgar também pesquisas para os governos estaduais de Minas Gerais (MG), Rio de Janeiro (RJ) e São Paulo (SP).

Segundo informações da Folha de S.Paulo, as pesquisas para os governos de MG, SP e RJ estão previstas para serem divulgadas a partir das 19h. Além de perguntar aos entrevistados suas intenções de voto, o instituto questionou sobre suas avaliações aos governadores vigentes em seus respectivos estados.

Como foi a última pesquisa do Datafolha para presidente

A última pesquisa Datafolha foi divulgada no dia 15 de setembro. Segundo apontou o levantamento, Lula (PT) tinha 45% das intenções de voto, seguido por Jair Bolsonaro (PL) com 33%. Ciro Gomes (PDT) apareceu com 8%, Simone Tebet (MDB) com 5% e Soraya Thronicke com 2% das intenções de voto. Os candidatos Sofia Manzano (PCB), Felipe d’Avila (Novo), Vera (PSTU), Constituinte Eymael (DC), Léo Péricles (UP) e Kelmon Souza (PTB) não pontuaram. Brancos e nulos somam 4% das respostas e 2% não souberam responder.

Veja como ficou a classificação da pesquisa estimulada do dia 15/09:

Lula (PT): 45%

Jair Bolsonaro (PL): 33%

Ciro Gomes (PDT): 8%

Simone Tebet (MDB): 5%

Soraya Thronicke (União Brasil): 2%

Felipe d’Avila (NOVO): 0%

Sofia Manzano (PCB): 0%

Vera (PSTU): 0%

Léo Péricles (UP): 0%

Constituinte Eymael (DC): 0%

Kelmon Souza (PTB): 0%

Em branco/nulo/nenhum: 4%

Não sabe: 2%

Outras pesquisas saem essa semana

Esta semana, os institutos Ipec, PoderData, Quaest e FSB já divulgaram pesquisas para presidente. Em todos os levantamentos, o candidato Lula (PT) está à frente na disputa e Jair Bolsonaro (PL) fica em segundo lugar. Ainda nesta sexta-feira (23) e sábado (24), o Ipespe vai publicar outras duas pesquisas presidenciais.