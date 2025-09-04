Eagles x Cowboys: onde assistir o jogo 1 da NFL

A temporada regular da NFL de 2025 começa na quinta-feira, 4 de setembro, com o atual campeão do Super Bowl, Philadelphia Eagles, recebendo o Dallas Cowboys no Lincoln Financial Field, na Filadélfia. No Brasil, o jogo começa às 21h (de Brasília).

Como assistir ao jogo Eagles x Cowboys

Os fãs brasileiros podem assistir a abertura da temporada regular da NFL entre os Eagles e os Cowboys ao vivo pelo SporTV 2 e NFL Game Pass na DAZN. Nos Estados Unidos, o jogo será televisionado nacionalmente pela NBC (NBC10 na Filadélfia) com Mike Tirico (narração) e Cris Collinsworth (analista) na narração e Melissa Stark como repórter lateral.

Todos os olhos estão voltados para os Eagles, enquanto o time entra na temporada de 2025 como o atual campeão do Super Bowl, conquistando seu título em fevereiro em uma disputa contra o Kansas City Chiefs.

Os Eagles chegam para a abertura da temporada com o técnico Nick Sirianni e o quarterback Jalen Hurts, além dos principais jogadores Saquon Barkley, Jalen Carter e AJ Brown, entre outros.

Enquanto o novo técnico dos Cowboys, Brian Schottenheimer, e o quarterback Dak Prescott lideram o time na temporada regular, Dallas fez uma mudança significativa na equipe antes do jogo de abertura.

Na semana passada, os Cowboys negociaram o defensive end Micah Parsons com o Green Bay Packers em troca do defensive tackle Kenny Clark e duas futuras escolhas de primeira rodada do draft, informou a NBC Sports .

Na temporada passada, Eagles e Cowboys se enfrentaram duas vezes, com ambos os jogos resultando em uma goleada para os Eagles. Em novembro de 2024, os Eagles derrotaram os Cowboys por 34 a 6. No mês seguinte, o Philadelphia derrotou o Dallas por 41 a 7.