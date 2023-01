Horário e onde assistir Eagles x 49ers na final da NFL hoje (29/01)

O Estádio Lincoln Financial Field, na Filadélfia, recebe neste domingo, 29 de janeiro, a final da Conferência Nacional na NFL entre Philadelphia Eagles e San Francisco 49ers pela temporada. As equipes jogam a decisão às 17h (Horário de Brasília) com transmissão exclusiva ao vivo.

O vencedor da final NFC vai enfrentar o ganhador da outra chave, entre Cincinnati Bengals ou Kansas City Chiefs no Super Bowl, marcado para o segundo domingo de fevereiro.

Como assistir o jogo do Eagles x 49ers hoje na NFL

O jogo do Eagles e 49ers hoje tem transmissão na ESPN 2 e Star + às 17h. Os canais ESPN são responsáveis pelos direitos de imagens da NFL na temporada. Sem qualquer tipo de transmissão na TV aberta, o torcedor deve sintonizar a ESPN para assistir ao duelo entre Eagles e 49ers neste domingo pela final da conferência.

A emissora está disponível apenas em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo. Basta sintonizar na programação para assistir ao vivo.

Outra opção é acompanhar pelo Star Plus, a plataforma de streaming da Disney. Em diferentes combos, o serviço está disponível no site pelo navegador (www.starplus.com) ou aplicativo para celular, tablet, videogames ou a smartv.

Horário: 17h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Lincoln Financial Field, na Filadélfia

Onde assistir: ESPN 2 e Star +

LEIA: O que é a Wild Card na NFL? Entenda a rodada de disputas em 2023

Chaveamento das equipes - Eagles x 49ers

As equipes passaram por diferentes caminhos para chegarem até aqui na decisão da Conferência Nacional na temporada da NFL.

Os Eagles ocuparam a liderança da divisão NFC Leste com 14 vitórias e três derrotas pela temporada regular. Como obteve a melhor campanha, não jogou o Wild Card. Pela semifinal, bateu o New York Giants por 38 a 7 em casa.

Do outro lado, o San Francisco teve um caminho muito mais difícil. Na divisão NFC Oeste, o elenco ficou em primeiro lugar com 13 vitórias e quatro derrotas. Pela rodada Wild Card ganhou do Seahawks por 41 a 23 em casa, enquanto na semifinal derrotou o Dallas Cowboys por 19 a 12, placar acirrado.

Quantos títulos tem Eagles x 49ers?

Ambas as equipes de Philadelphia Eagles e San Francisco 49ers tem títulos do Super Bowl.

De um lado, os Eagles contabilizam apenas um título. Em 2018, as águias venceram o New England Patriots na grande decisão por 41 a 33 no placar.

Já o San Francisco 49ers é um dos maiores campeões do Super Bowl. O elenco possui cinco troféus, conquistados em 1995, 1990, 1989, 1985 e 1982.

Agora, os jogadores da Califórnia vão buscar o sexto título da NFL para se igualaram com Pittsburgh Steelers e Patriots.

Super Bowl 2023

Os dois vencedores das conferências vão disputar o Super Bowl, marcado para 12 de fevereiro de 2023, domingo, no State Farm Stadium, em Glendale, no Arizona, Estados Unidos.

Os participantes do Super Bowl são os campeões da Conferência Americana (AFC) e a Nacional (NFC). Os dois jogam no domingo pelo título da temporada.

O Super Bowl acontece sempre no começo do ano seguinte ao da temporada. Por exemplo, o jogo em 2023 é válido pela temporada 2022.

Além disso, não há dúvidas de que é o maior evento esportivo dos Estados Unidos. Rihanna vai se apresentar no show de intervalo, com duração entre 10 e 15 minutos.

LEIA TAMBÉM

O que é a Wild Card na NFL? Entenda a rodada de disputas em 2023