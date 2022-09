Liga norte-americana de futebol americano já sabe quem vai se apresentar no show do intervalo do Super. Bowl

Rihanna no Super Bowl 2023? NFL confirma show do intervalo

Sim, Rihanna será a atração do show do intervalo no Super Bowl LVII, em 12 de fevereiro de 2023! NFL e Apple Music, patrocinadora oficial, confirmaram a notícia. Com Rihanna no Super Bowl 2023, veja o anúncio e saiba o que se pode esperar do show.

Quando vai ser o show da Rihanna no Super Bowl 2023?

A cantora de Barbados vai se apresentar no Super Bowl LVII em 12 de fevereiro de 2023.

Em 25 de setembro, a artista publicou uma foto do seu braço segurando uma bola de futebol americano. No mesmo instante, rumores começaram a surgir na mídia e por toda a internet. Minutos depois, a Apple Music, patrocinadora oficial do show do intervalo, e a NFL, liga norte-americana, publicaram o anúncio que sim, Rihanna no Super Bowl 2023 é verdadeiro!

“ESTÁ LIGADO. Rihanna vai tomar o palco no primeiro Apple Music Super Bowl Halftime Show em 12/03/2023. #SBLVII @NFL @NFLonFOX @RocNation”.

Quatro anos atrás, Rihanna recusou o convite para se aprensetar no Super Bowl por apoio a Colin Kaepernick, quarterback da NFL que foi retirado do time após se ajoelhar durante a execução do hino nacional dos Estados Unidos como forma de protesto contra o racismo no país.

Nem Apple Music ou NFL confirmada se haverá convidados no show de Rihanna.

Confira o anúncio da Apple Music.

+ Super Bowl: relembre os 10 melhores shows do intervalo

Quando é o Super Bowl 2023?

O Super Bowl LVII está agendado para 12 de fevereiro de 2023, no State Farm Stadium em Glendale, Arizona, nos Estados Unidos.

A grande final da NFL, liga norte-americana de futebol americano, será televisionada para todo o Brasil através da ESPN, canal oficial do esporte no país através das operadoras de TV por assinatura.

O Super Bowl é sempre no segundo domingo de fevereiro. Os dois vencedores das Conferências disputam a grande final em partida única, em estádio escolhido pela própria liga. Segundo o jornal CBS, a NFL não utilizou o processo de licitação para sediar o jogo este ano.

No ano passado, a disputa foi feita no SoFi Stadium, em Los Angeles, na Califórnia, com vitória do Rams em cima dos Bengals por 23 a 20.

Viu isso?Em dia de eleição pode trabalhar? Veja o que pode ou não em 2022

Shows do intervalo no Super Bowl mais assistidos

O Super Bowl é muito mais do que uma simples final de futebol americano. Assim que os jogadores retornam aos vestiários para o intervalo do jogo, o artista contratado pela NFL e o patrocinador oficial toma conta do gramado e, com uma superprodução, apresenta os maiores hits da sua carreira para animar o público.

Idealizado desde os anos 60, o show do intervalo é o grande destaque do Super Bowl. É realizado sempre no segundo domingo de fevereiro entre os dois times finalistas, com o artista é escolhido pela liga. Michael Jackson, Diana Ross, Beyoncé e Prince já foram as atrações principais no evento.

Você sabe quais são os 5 shows do intervalo mais assistidos na TV? Confira a lista completa a seguir, de acordo com a publicação do jornal Bustle.

1) SUPER BOWL 2015 – Katy Perry com 118.5 milhões

2) SUPER BOWL 2017 – Lady Gaga com 117.5 milhões

3) SUPER BOWL 2016 – Coldplay e Beyoncé com 115.5 milhões

4) SUPER BOWL 2014 – Bruno Mars com 115.3 milhões

5) SUPER BOWL 2012 – Madonna com 114 milhões

No Youtube, todos os shows da história do Super Bowl estão disponibilizados na página oficial da NFL. Desta vez, não é Katy Perry quem lidera a lista dos mais assistidos na plataforma.

Segundo números do jornal de Nova York, Bustle, confira quem está no topo.

1) SUPER BOWL 2020 – Shakira & J.Lo com 221 milhões

2) SUPER BOWL 2017 – Lady Gaga com 137 milhões

3) SUPER BOWL 2016 – Coldplay com 85 milhões

4) SUPER BOWL 2015 – Katy Perry com 62 milhões

5) SUPER BOWL 2021 – The Weeknd com 44 milhões

