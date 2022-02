Que horas é o Super Bowl 2022 e onde vai passar a final ao vivo hoje

Chegou o dia de descobrir quem será o grande campeão da NFL deste ano. Neste domingo, 13/02, a 56º edição do Super Bowl apresenta a disputa pelo título entre Cincinnati Bengals e Los Angeles Rams. Veja que horas é o Super Bowl 2022 hoje e como assistir ao vivo do Brasil.

Que horas e onde assistir o Super Bowl 2022

A final do Super Bowl hoje, domingo, vai começar às 20h30, pelo horário de Brasília. A final da liga no futebol americano acontece no SoFi Stadium, em Los Angeles, na Califórnia, com a disputa entre Cincinnati Bengals e Rams.

O grande evento esportivo vai ser transmitido na Rede TV (TV aberta), ESPN (TV fechada) e também Star + (Serviço de Streaming) para os assinantes.

O canal da TV aberta vai transmitir o jogo para todo o Brasil com a narração de Marcelo do Ó e a participação do correspondente Fábio Borges. Já pela ESPN, a tradicional transmissão terá Fernando Nardini e Ari Aguiar na narração e comentários de Paulo Antunes direto de Los Angeles, no estádio da final.

Para assistir online, basta ser assinante do Star + e ver pelo celular ou computador.

O que é Super Bowl?

O Super Bowl é a final da National Football League, ou NFL como é mundialmente conhecida. A liga norte-americana de futebol americano reúne todos os anos 32 equipes divididas entre Conferência Americana e Nacional. Dentro destas Conferências, existem as divisões regionais, feitas para separarem os times em quatro grupos de quatro. Feito isso, a competição dá início na nova temporada de disputas.

O sistema pode deixar confuso o torcedor que pouco conhece do esporte, mas é fácil de entender. As equipes disputam a temporada regular por 18 rodadas, onde doze times disputam o Wild Card, espécie de rodada de repescagem, onde os vencedores seguem para a semifinal da Conferência ou Divisional Round.

Depois, a final de ambas as Conferências, Americana e Nacional, vai definir quem serão os finalistas do Super Bowl em busca do título da temporada, o evento do Super Bowl. Ele ganha esse nome porque é, de fato, um grande evento próprio e não apenas uma simples final.

+ Regras do Futebol Americano: entenda como funciona

Quem vai jogar o Super Bowl 2022?

Cincinnati Bengals e Los Angeles Rams vão jogar o Super Bowl da temporada 2021/22. Os dois ganharam os títulos de suas Conferências e, consequentemente, carimbaram o passaporte para a grande final.

De um lado, os Bengals vão em busca do primeiro título na NFL. Terminaram em primeiro lugar na AFC Norte pela Conferência Americana com 10 vitórias e 7 derrotas, seguindo até o Wild Card. Lá, venceram os Raiders, depois o Titans e, por fim, o atual campeão Kaiser Chiefs na final da Conferência. Joe Burrow é o quarterbacks dos Bengals, de apenas 25 anos, contabiliza 36 touchdowns e 16 turnovers.

Do outro lado, o Los Angeles Rams quer o segundo título de Super Bowl. O elenco terminou em primeiro no NFC Oeste com 12 vitórias e 5 derrotas na temporada regular, vencendo Cardinals no Wild Card, depois o Buccaneers e, por fim, o 49ers na final da Conferência Nacional. O seu quarterback é Matthew Stanford, de 34 anos, tendo 41 touchdowns e 19 turnovers.

Show do intervalo Super Bowl 2022

Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige e Kendrick Lamar vão se apresentar no show do intervalo do Super Bowl em 2022. Esta será a primeira vez que um grupo de cinco cantores vai comandar a festa do maior evento esportivo do mundo.

Juntos, eles somam 43 Grammys e 22 discos número um na Billboard, conceituado ranking do ramo. A playlist não foi divulgada, mas é esperado que cada um dos artistas cante os maiores sucessos de suas carreiras e até mesmo juntos no palco.

O show está previsto para começar às 22h, dez horas da noite. No entanto, se o jogo atrasar, aí a apresentação sofrerá mudanças em seu horário.

Na edição passada, o cantor The Weeknd comandou a festa no Raymond James Stadium, em Tampa, na Flórida, com a vitória do Buccaneers de Tom Brady.

Assista o comercial do show do intervalo no Super Bowl.

