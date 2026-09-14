NFL hoje: onde assistir Chiefs x Broncos ao vivo

O futebol americano está de volta. Isso significa que podemos relaxar de quinta a segunda e curtir um bom jogo da NFL. O Kansas City Chiefs enfrenta o Denver Broncos em um jogo da NFL hoje à noite, 14 de setembro. A partida está marcada para começar às 20h15 (horário de Brasília).

Os Chiefs vêm de uma temporada difícil, com um recorde de 6 vitórias e 11 derrotas, ficando de fora dos playoffs pela primeira vez desde 2014.

O elenco do Kansas City fez algumas mudanças durante a pré-temporada, incluindo uma grande contratação para a posição de running back. O time contará com o astro Kenneth Walker III nesta noite, que vem de uma temporada incrível com o Seattle Seahawks.

Walker correu para mais de 1.000 jardas durante a temporada regular do ano passado e teve 135 jardas de corrida no Super Bowl.

Os Broncos conseguiram chegar à final da Conferência Americana (AFC) na temporada passada, então estão buscando começar 2026 com uma vitória.

O astro do Denver, o quarterback Bo Nix, retorna de uma lesão no tornozelo esta noite, então ele será um jogador fundamental para ficar de olho.

No ano passado, Nix lançou para quase 4.000 jardas e correu para mais de 300 jardas, o que destaca sua capacidade de ser uma ameaça tanto no ataque quanto na defesa.

Assistir Chiefs x Bronco

O jogo entre Chiefs x Bronco terá transmissão ao vivo da Disney+ e pela DAZN, plataforma de streaming esportivo que exibe partidas da NFL no Brasil. Para acompanhar, é necessário ter uma assinatura ativa do serviço.

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